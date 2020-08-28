【戲院重開】戲院重開　你會看港產片嗎？

▲ 戲院今日重開 你會看港產片嗎？

香港導演陳木勝日前因病與世長辭，引來不少人的惋惜。有媒體更指，陳木勝導演離世，亦帶走了香港電影的輝煌年代。有指香港電影自90年代末已經漸漸沒落。除了產量大減之外，亦很難吸引本港觀眾入場觀賞。難道港產片真的不值得支持嗎？

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香港電影自90年代末開始，港產片產量開始下滑，1993年的電影總產量為242部，而1997及1998年年產量跌至94、92部。有分析指其中一個原因是電影的製作成本太高，願意投資電影製作的人並不多；而另一個原因就是本地市場太細，製作電影後無法回本，令產量大減。

另外，人們寧願看荷里活大片，亦不願意看港產片。根據2018年的香港票房資料，非港產片的最高票房為《復仇者聯盟3：無限之戰》，達1.5億港元；而港產片的最高票房為《棟篤特工》，僅4,470萬元。由此可以看出本港觀眾的取態。

如果要數近年在大螢幕看到大製作電影，除了荷里活電影之外，就只剩下與內地一起製作的合拍片。但是，有不少人認為為了遷就中國市場，合拍片缺少港產片的味道。筆者之前曾經看過一個電視的專題節目，問及內地觀眾對合拍片的意見，他們指入場打算看香港電影，但發現很多都是內地演員，且電影也缺乏港產片的味道，令他們大失所望。

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因為香港市場細，較難有國際資金注資，如果想製作預算較高的電影，不少電影都傾向靠內地資金，配合內地觀眾口味亦無可厚非。不過，近年香港亦出現一些成本較低的電影，並以本地題材為主，例如《點五步》、《黃金花》、《淪落人》、《一念無明》等，本地觀眾亦相當受落。

而戲院早前因為疫情而停業，於今日重開，不少院綫亦有播映港產片，當中包括《金都》、《叔．叔》和《幻愛》，三部電影更入圍多項金像獎獎項。當中《幻愛》的成績尤其亮眼。根據香港國際影視展的資料，《幻愛》上映18日，票房已達881萬元；而華特迪士尼工作室的《½的魔法》上映32日，票房才達至886萬元。由此可見，只要港產片有口碑的話，定能找到港人支持。

▲ 來源：香港國際影視展

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