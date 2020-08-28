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【金價走勢】金價後市升定跌　先搞清推升金價真正原因

理財學堂 16:54 2020/08/28

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【金價走勢】金價後市升定跌　先搞清推升金價真正原因

「金融海嘯」時聯儲局首次「量寬」令市場驚嚇，當大家對全球第一大貨幣美元也不信任，就唯有信黃金。這解釋金價當年升的原因。但當歐洲也爆發歐債危機，市場上便再沒有第二隻貨幣能取替美元地位，市場唯有再信美元。

究竟如何分析金價

這解釋了自2011年爆發歐債危機後，金價便下跌的原因。

換言之，金價是市場對美元信心的替代品，當市場對美元信心動遙，金價便升；市場對美元信心穩固時，金價便下跌。
　
美元信心再次動搖

回觀今天，自歐盟成功於7月作統一發債，反映出歐盟已向財政統一邁進了重要一步。由於歐盟早已貨幣統一，一旦財政同時統一，歐盟將更似一個國家而非分散的個體。壯大後的歐盟肯定是美元的威脅。

而據了解，電子化人民幣亦將於今年底明年初推出，相信很有機會大受歡迎。

美元國際儲備地位受威脅

當歐元及人民幣在蠶食美元的國際儲備地位份額同時，相信這才是導致今天金價上升的主因。

理解這一切就明白，就是明天疫苗面世，又或不論特朗普大選能否連任，這一切對金價理應均無影響。

相反，當一天聽到電子人民幣要面世，又或歐盟進一步邁向財政統一等，可遇見金價將從現在2,000美元以下水平再向上邁進。

金價可升多少，就看美元主度地位會被蠶食多少。

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欄名 : 理財學堂

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