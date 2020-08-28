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【金價走勢】黃金價格升勢仍在？趁金價回調可吸？

理財學堂 16:53 2020/08/28

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【金價走勢】黃金價格升勢仍在？趁金價回調可吸？

黃金價格回調，因為市場避險情緒略為降溫，金價現處於2,000美元水平之下。有專家認為，黃金長綫值得持有，趁金價回調可吸納。不過，應該在金價處於哪個水平才吸納？2,000美元算貴嗎？

搞清支持金價上升的真正原因

恆生銀行首席市場策略員溫灼培撰文指，要知金價後向，首先要釐清背後支持金價的真正原因。

市場上最普遍的分析認為，全球央行印鈔，加上低息環境及中美關係緊張等因素推升了金價。不過，溫灼培認為這全屬假象。

原因簡單，2008年「金融海嘯」未爆發前，金價大約處700至800美元；金融海嘯後，聯儲局把聯邦儲備基金息率由5.25%％迅速降至0.25%水平，期間亦加大了約4萬億美元的資產負債表（即「量寬」），當時所見金價便逐步攀至2011年的最高位置1,920美元。

這看似是聯儲局印鈔導致金價升，但有趣事件隨後發生了。

「印鈔等於金價升」概念有問題

在2011年後，歐洲爆發了債務危機，期間歐洲央行同樣印了大量鈔票，但在2011年後金價卻是反覆下跌，到2015年更低見約1,046美元，差不多法蒸發了整個先前大半升幅。

在2015年前聯儲局尚未加息，並無抽走「量寬」資金，而歐洲更加入了大舉「量寬」行列。資金如此氾濫下金價跌又何解？

明顯，是大家認為「印鈔等於金價升」這概念出了問題。

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欄名 : 理財學堂

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