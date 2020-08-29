【颱風保險】颱風殺到 這四種保險有沒有得賠？

▲ 【颱風保險】風季殺到 這四種保險有沒有得賠？

踏入風季，有機會引致嚴重的財物及人命傷亡，在做好防風措施的同時，到底自身的保險計劃，在颱風期間是否仍然有效呢？萬一遇上不幸，又如何獲得賠償？

天災雖然是大部分險種的「受保原因」，但理賠條件及過程卻各有不同，筆者針對以下四種常見的險種加以闡釋。

人壽保

在眾多險種之中，人壽保險的身故賠償條件相對簡單，亦沒有附加特別苛刻的條款，絕大部分的不保事項均沒有包含風災相關，所以在八號或更高風球情況下意外受傷甚至身故，均可獲得賠償。如是追風愛好者請多加注意，由於追風被廣泛定義為探險及極限活動，對生命會有一定威脅，是影響核保的重要事實，所以於投保時需主動向保險公司披露詳情，讓核保部就你的情況決定附加額外保費甚或拒保。

家居保

打風致家居雨水滲漏、吹破玻璃、窗戶鬆脫時有所聞。在鎖緊門窗的前提下被颱風造成的破壞，不論是家居財物損失、對公眾法律責任、單位結構損壞都是家居保的賠償範圍。索償時需盡一切努力出示人證及物證，例如向管業處及警方報備詳情、拍下受損情況、保留受損財物的購買單據、獲取第三方估算損失報告等等，才可加快理賠程序。

勞保

根據香港法例，在八號或以上颱風警告、紅色或黑色暴雨警告生效期間，如僱員在該日的工作時間開始前四小時內，以直接路綫由其居所前往其工作地點途中，或在他該日的工作時間終止後四小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡，一律被視作在受僱期間因工遭遇意外而引致，僱主必須負起「僱員補償條例」下的補償責任，此乃勞保受保範圍之一。

車保

大部分情況下綜合車保（全保）的保障範圍都包括惡劣天氣，但第三者保險（三保）則不會保障你的汽車損失。保險公司在考慮是否賠償時，其中一個最重要因素是你是否已盡力保障你的汽車免受颱風破壞。如果保險公司認為你故意使汽車陷入險境，他們可能會拒絕理賠，例如職業司機在風球下因在街上載客而發生意外，有機會被認為是沒有盡合理努力避免意外發生，保險公司可能因此拒絕賠償。

保障汽車方法可參考以下四點：

除非極為必要，否則應避免惡劣天氣下開車；

能見度低時，應開着車頭大燈；

避免停泊在容易水浸或山泥傾瀉的地方；

確保所有車窗及車門已關好等等。

【原文︰颱風殺到 保險點賠】（收費文章）

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