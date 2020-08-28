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【Brian Cha廣告】Brian Cha（車志健）網上推銷課程惹爭議　激勵課程能否增加賺錢能力？

職場 19:10 2020/08/28

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Brian Cha回應網絡爭議 激勵課程能否增加賺錢能力？ -

車志健（Brian Cha）成為近日網絡焦點，以「淹浸式」網絡廣告包括Youtube，fb等，力銷聲稱能幫助提升賺錢能力的網絡課程。不少網民批評廣告過份強調導師的賺錢能力，又質疑課程內容不值大額學費。

Brian Cha近日受訪回應網路爭議，到底這些傳授網上營銷、創業技巧等內容為主的課程，能否有助事業發展，增加人的賺錢能力？

Brian自稱為激勵演講家，於網上售賣銷售技巧及激勵的課程，因YouTube上的廣告而引起網民討論。他在廣告聲稱自己有近7,000萬元收入，更指其銷售技巧可助學生賺取每日9億美元的收入，被網民質疑其真確性。

【延伸閱讀】【富翁的秘密】破產翻身變富翁　傳奇富翁告訴你年輕時最後悔的4件事　

Brian Cha Motivation 廣告（YouTube截圖）

課程太費？Brian：因人而異

他近日受訪時提及，每月以6位數字在YouTube賣廣告，更指自己引來爭議是建立品牌形象的方法之一，更能分辨出公司的受眾。

「如果你要全部人都喜歡你這個品牌，就代表你沒有個性。如果你所代表的精神有部分人不喜歡，有部分喜歡，那喜歡你的人就是你的受眾。」

對於網民批評其入門課程叫價8萬元，收費過高，Brian回應指現時不少知識或技能都能以自學獲得，不過其課程所傳授已證實是成功的技巧，是否值得用數以萬計學費去學習是因人而異。

【延伸閱讀】美容網店生意額突破1億港元　楊秀惠拍片分享成功秘訣

網上課程能否增進個人賺錢能力？

有曾報讀Brian課程網民公開其課程內容，指課程分為不同部分，包括激勵、開辦網上課程方法、使用銷售系統及開設國際廣告平台，即Facebook專頁及YouTube頻道等。

同樣有經營網上課程的YouTuber「芬尼創業日記 Finnie's Marketing」則分析指，網民質疑Brian課程的原因主要是他誇大言辭，部分影片更予人自吹自擂的感覺。

她又分享指，Brian課程所提及的「自動吸客系統」，即外國稱為的Evergreen Sales Machine，例如是透過網上平台開辦分享會及Email List吸引客人，都是外國早已流行的做法，部分系統的計劃更是免費提供服務。

芬尼創業日記 Finnie's Marketing（ YouTube截圖）

此外，Brian所提及「網上全自動教學系統」，教學生在平台銷售個人的網上課程，這些教學平台也很常見如Teachable及Thinkific等。該名YouTuber認為，若要學習使用這些網上系統，或不需要動用數萬元的學費學習，也可自己摸索。

責任編輯：李瑩

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