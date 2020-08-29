▲ 【好書推介】疫下富豪身家不跌反升 中產上流機會大減？ -

新冠肺炎疫情重挫全球多國經濟，不少人都因疫情面臨減薪、放無薪假、甚或失業的困境。但有研究指出，億萬富豪在疫情下的財富不跌反升，草根階層則普遍獲政府較多支援，反而中產一族的處境更見艱難。

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步入新封建主義時代 社會階層固化

是次介紹的好書名為《Coming of Neo-Feudalism : A Warning to the Global Middle Class》，作者科特金形容當前社會正步入新封建主義（Neo-Feudalism）的時代，財富與資產於近年更加集中於富人的手上，這是由於社會階層固化，令中產階級向上流的機會大減。

科特金認為，這種階層固化的現象與新封建主義有密切關係，當前社會階級與中世紀時期的結構相似，知識階層（clerisy）精英與由科企寡頭領導的新興貴族都站在頂端，在社會中擁有巨額財富和日漸增長的控制權。科特金指出，在這兩個階層之下的是第三階層（Third Estate），由小地主、中小企商人、專業人士組成，但數量正持續下降。

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疫下富者愈富 中產易受威脅

科技企業崛起，包括Amazon等大型科企已取代大量傳統業務的企業，同時也在剝削中下層階級向上流動的機會。

但作者認為，草根階層在社會經濟較差時，仍可透過為富人服務或擔任基礎勞工角色。中產階層面對如新冠疫情等社會危機時，卻往往更容易面臨威脅。

撰文 : 鄭錦玲

（節錄）

【原文：新封建主義時代 中產上流機會大減（收費文章）】