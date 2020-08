▲ 【好書推介】疫下富豪身家不跌反升 中產上流機會大減? -

新冠肺炎疫情重挫全球多國經濟,不少人都因疫情面臨減薪、放無薪假、甚或失業的困境。但有研究指出,億萬富豪在疫情下的財富不跌反升,草根階層則普遍獲政府較多支援,反而中產一族的處境更見艱難。

步入新封建主義時代 社會階層固化

是次介紹的好書名為《Coming of Neo-Feudalism : A Warning to the Global Middle Class》,作者科特金形容當前社會正步入新封建主義(Neo-Feudalism)的時代,財富與資產於近年更加集中於富人的手上,這是由於社會階層固化,令中產階級向上流的機會大減。

科特金認為,這種階層固化的現象與新封建主義有密切關係,當前社會階級與中世紀時期的結構相似,知識階層(clerisy)精英與由科企寡頭領導的新興貴族都站在頂端,在社會中擁有巨額財富和日漸增長的控制權。科特金指出,在這兩個階層之下的是第三階層(Third Estate),由小地主、中小企商人、專業人士組成,但數量正持續下降。

疫下富者愈富 中產易受威脅

科技企業崛起,包括Amazon等大型科企已取代大量傳統業務的企業,同時也在剝削中下層階級向上流動的機會。

但作者認為,草根階層在社會經濟較差時,仍可透過為富人服務或擔任基礎勞工角色。中產階層面對如新冠疫情等社會危機時,卻往往更容易面臨威脅。

