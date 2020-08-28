▲ 【iOS 14】逾八成iOS用戶拒絕被「跟蹤」 廣告商「頭痕」

iOS 14對依賴iOS平台的廣告客戶而言，相信是一場具大的災難，皆因有調查顯示，有超過八成的iOS用戶表明會拒絕被跟蹤，可見日後要在蘋果生態圈落廣告，就必須採取其他方式，才能有機會接觸潛在客戶。

iOS 14打垮網絡「精準行銷方案」

由於蘋果本身並無大規模的網絡廣告業務，此舉對公司自家業務影響有限。但對Facebook及其他依賴網絡廣告的企業而言，無法利用識別碼去追蹤用戶，等同廢掉了互聯網廣告最重要的武功，就是精準行銷方案。

Facebook料聯播網上廣告收益將大減50％

Facebook除了經營社交媒體平台，還有依其用戶數據在程式內投放廣告的廣告聯播網（Audience Network）。

這個聯播網就是利用識別碼去向用戶投放廣告，Facebook估計隨著iOS14推出，聯播網上的廣告收益將大減50％。

Facebook表示，包含iOS和Android顧客在內，目前每個月有超過10億客戶使用聯播網功能。

廣告是Facebook營收的重要來源之一，不過Facebook從未透露聯播網業務佔整體廣告營收的比重。

應用程式開發商有苦自知

蘋果此舉以用戶私隱來收緊廣告業務限制，會否對其開發者構成影響，相信仍有待觀察。

不少應用開發商，都希望透過廣告來幫補收入，特別是蘋果本身已抽取三成的收入分成，開發者能落袋的已不多。

今次在整個iOS生態把廣告權限交給用戶，對這批開發商而言實在是啞子吃黃蓮，有苦自知。

有分析指開發商或會放棄iOS平台，轉移至Android或其他平台，這樣對App Store 也不是好事呢。

免費東西才是最貴

事實上，透過追蹤用戶的網上足跡而盛行的網絡廣告，早就被不少用戶批評和抗拒。

相信不少人都有經驗，就是在Google或Facebook查了某些商品的資訊後，在之後瀏覽的頁面便會出現類似商品的訊息。不少人覺得老是有人在偷看自己上網，這相信便是廣告聯網的威力。

當然，瀏覽網絡資訊免費的背後，代價便是要付出自己的瀏覽紀錄接收廣告訊息。

這也所以說免費的東西是最貴的意思。

現在蘋果為大家把關了，大家會如何選擇呢?

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