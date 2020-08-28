▲ 【iOS 14】蘋果公司推iOS 14保障用戶私隱免被「追蹤」 網絡廣告商收入勢必大受影響！

蘋果公司（Apple Inc）如無意外最快在下個月宣布推出iPhone 12時，正式推出新版作業系統iOS 14。薑餅人早前已預告，新系統的用戶介面將會有較大變動，讓用戶可以在主頁加入小工具。此外，也可將所有應用程式集中在一個版面。不過，主要賣點也不是這些......

iOS加強保障用戶私隱 廣告商頭痕

蘋果公司iPhone作業系統iOS 14的最主要賣點，是保障用戶的個人瀏覽行為不會被廣告商追蹤。

在新系統即將正式出街之前，一眾依賴網絡廣告作為收入來源的互聯網企業及網上媒體，便聯手發聲炮轟蘋果意圖更改網絡廣告的遊戲規則，令業者收入大跌一半，有需要以另外的方法來維持廣告業務。

蘋果在6月發表的iOS14強化隱私權保護功能，用戶在首次啟用新下載的應用程式時，會彈出視窗，讓用戶選擇是否同意開發人員或廣告商追蹤自己的網路足跡。

廣告識別碼（IDFA）功能失效

有業界人士說，這等於宣告目前廣告商用來精準投放廣告以及預測成效的IDFA（廣告識別碼，Identifier for Advertising）功能失效。

原因是憑著這個識別碼，網絡廣告商便可追蹤用戶網絡足迹，可透過其瀏覽的網站來推送其感興趣的廣告。

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