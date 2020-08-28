【長壽方法】105歲日本醫生長壽秘訣 別太早退休更要保持忙碌？

提早退休的想法愈來愈流行，提倡達到財務自由就能離開職場享受世界。但另一邊廂，不少國家面對人口老化及勞動力不足等問題，日本政府更將會於明年春天起，將退休年齡由65歲推遲至70歲。提早退休或未必適合每個人，日本醫生日野原重明（Shigeaki Hinohara）年逾百歲也不言退，他的著作更指保持忙碌的生活是他長壽的原因之一。

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日野原重明是東京聖路加國際醫院的名譽院長，他於2017年以105歲之齡與世長辭，去世前幾個月，他仍堅持為病人看診，更有「人瑞醫師」之稱。他著有《活好: 我這樣活到105歲》及《人生百年: 我的訣竅》等著作，傳授他長壽的心得，CNBC就整理了他對退休及長壽的想法。處於高齡如何保持活力？日野原重明有以下3個心得：

1. 別退休或早於65歲前退休

香港的退休年齡一般為65歲，日野原在2009年受訪時指，「沒必要退休，但如果必須退休，就應該遲過65歲才退休。」他認為，65歲的這個退休年齡是半個世紀前訂立，而現今人們的壽命較以往更長，因此人們應遲過65歲才退休。

根據日本厚生勞動省早前公布的數據，2019年香港女性和男性的平均壽命為88.13歲及82.34歲，繼續蟬聯全球第一，而日本人的平均壽命為女性87.45歲，男性81.41歲，亦創出日本最高紀錄。

他將自己的倡議付諸實行，直到他去世前的幾個月，他仍以過百歲的高齡為病人看診，每天工作長達18個小時，並預留了長達5年的預約期。

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2. 找到奮鬥的目標

日野原過百歲亦未言休，因為他認為，保持忙碌能減慢衰老。他認為，人應要找到讓你奮鬥的目標，並積極參與有助於實現目標的活動。對於日野原而言，自他母親的性命被醫生拯救後，為病人救急扶危就成為他的人生目標。

視日野原視為人生導師的記者Janit Kawaguchi就分享：「日野原堅信於貢獻生命，因此他有令人難以置信的動力，並願意為幫助他人努力而於清晨起床，這是驅使他活下去的原因。」

日野原接受採訪時曾提到：「長壽真是太好了，直到一個人60歲為止，為家庭而工作，實現個人目標都很容易，但是過了60歲以後，我們應努力為社會貢獻。」他從65歲起，便開始擔任義工，每周7天每日18個小時般工作，充實每一分鐘的生命。

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3. 保持運動並控制體重

日野原常強調定期運動的重要性，他在日常生活中會經常行樓梯，而且，他每年都會舉辦150場講座，通常長達60至90分鐘，但他會堅持站着演說，作為鍛鍊身體的方法之一。他更指出，長壽的人有一個共通點：他們沒有超重。

責任編輯：李瑩