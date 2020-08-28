【買ETF注意】南方恒生科技指數ETF（03033）首登場開報20元後急插6成　專家話你知買賣ETF要留意什麼

首隻恒生科技指數ETF登場，南方恒生科技ETF （03033） 今日正式掛牌，上市價為7.5元，但一開市即報20元，較上市價高約167%，其後股價回落至8元水平，價格短時間內大幅波動，為甚麼會有這個情況？投資初哥買賣ETF又有什麼要留意？

認可財務策劃師（CFP）、特許金融分析師（CFA）兼The Motley Fool HK萬里富財經專欄作家梁耀康認為，這情況很大機會是散戶投資者不太清楚定價所以出錯價，因為發行商早已公布上市價應在6至8元之間，機構投資者應不會犯錯。

買ETF要留意NAV

他建議散戶投資者買ETF，要留意該ETF的資產淨值（NAV），多數發行商網站都有這資料，這是代表每基金單位理論應值幾錢。市價高於NAV即是正以溢價交易，低於NAV反映以折讓價交易，兩種情況很大程度反映供求關係，但多數情況只差數個百份比，差距太大已是「錯價」，根本不應出現 。

買賣ETF不一定在二手市場

他補充，買賣ETF不一定在二手市場，可以直接跟發行商買。所以估計今日出現價格大幅偏離NAV的情況「純是市場炒作」。

他提醒，如出現價格高過NAV 4%以上，投資者不宜沾手，或待價格回落時先買入。

倘20元買入 單日帳面慘輸6成

翻查交易紀錄，於開市前的競價時段有一單交易顯示以20元買入59萬股，即涉資約1,180萬元。若投資者確實以每單位20元買入，以今日收市價7.615元計算，帳面慘輸約62%。

南方東英恒生科技指數ETF今日上市，上市價7.5元，一手200個基金單位，管理費0.99%，每手入場費為1,500元，開市前基金NAV為7.6元。

南方東英指，當時ETF價格突然上升，不排除有散戶當「新股咁炒」，令市場供求突然失衡，而莊家未能夠及時提供流動性，故在短時間內出現價格暴升的情況，惟莊家仍然是按買家出價而掛牌，因此未有出現「開錯價」的情況，而莊家在開市後已及時增加貨源，提供足夠的流動性，令價格回復正常水平 ，該行提醒投資者買入前宜留意其資產價格。

責任編輯︰陳啟昌

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