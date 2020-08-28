▲ 港版健康碼落實在即 部署三大受惠股

澳門差不多150日零本地感染個案，「邊境封關令」再度解封，內地恢復辦理廣東省居民到澳門旅遊的簽注，並預告有關安排會在9月下旬擴展至全國。消息當然利好一眾被疫情折磨多時的濠賭股，澳博（00880）及銀娛（00027）均曾創兩年新高，而半年蝕55.5億港元的藍籌金沙中國（01928）亦見底反彈。

至於一江之隔的香港，雖則與零本地感染個案仍有一段距離，但相較之前單日過百宗確診個案已有所放緩。政府亦陸續放寬防疫措施，並指會在全民檢測後推行港版健康碼，恢復中港兩地市民的來往。特首林鄭月娥更稱澳門現時的程序將適用於香港，倘若疫情穩定便可沿用相關計劃逐步落實。換言之，若一切順利，香港有望最快10月尾可以「解封」邊境。

不少本地收租股、零售股、飲食股的股價在疫情爆發8個月來一直下挫，部分已經跌得過分低殘，甚至相較資產有大折讓，相信再下調空間不大。然而，部分優質股相信會隨着相關消息不日落實而反彈，投資者不妨考慮先行部署，尤其以下三隻精選股可多加留意。

友邦：需求不因疫情消失 迎來「報復性購買」

友邦（01299）在上半年因為內地旅客無法來港簽單，令新業務價值按年跌37%至14.1億美元，遜於市場預期並打破過去多年來的增長勢頭。不過，內地客買保險的主要目的是配置美元或港元資產，故相信需求不會因疫情而消失，甚至開關後會迎來「報復性購買」。

況且大灣區內的「跨境理財通」有望在年底前推出，而友邦亦剛獲淮把當地分支機構改為獨資人壽保險子公司，相信會獲得全功能牌照，在四川、河南、湖南、湖北等10至12個內地省份擴展業務。兩大措施相信可以加速友邦在內地的滲透，並帶來新的增長動力，有力支撐股價上揚。

新地：賣樓表現望彌補損失 值得吸納

以往收租及賣樓各佔新地（00016）一半收入。在減租及結業潮下，收租收入相信會大減，兼令物業估值向下調，不過賣樓表現卻相信影響不深。據中原地產的統計資料，新地首7個月共售出15,940伙，比起去年同期的12,792伙多出一大截，亦遠超第二的會德豐賣多逾8,000個單位，加上預期平均樓價調整幅度不大，冀賣樓部分的表現可以彌補部分損失。

「邊境解封」有利旗下皇牌商場（例如:IFC、圓方、新世紀廣場等）的人流及租金收入回升，新地本身又有強勁優資的土地儲備，長綫發展潛力還俱在。新地的股價在7月底低見90.5元，力守5月的年內低位之上，股價呈一浪高於一浪形態。

領展：復甦速度料比同行快

今年零售生意淡靜，業主減租救租戶是大勢所趨，即使大部分物業均位處屋邨的領展（00823）都不能倖免。上市15年來首次發出盈警，不過是屬「帳面數」的物業估值虧損，並非現金性質。然而領展是做民生生意為主，日後業務復甦速度理應比同行快，股價對防疫措施放寛等消息應較為敏感。

況且領展憑著超強財力在淡市中買優質海外資產突圍，最近就收購位於倫敦金絲雀碼頭的商廈The Cabot，分散風險之餘，又能做就新的增長動力。現時息率在4厘以上，去年度末期股息繼續增長，領展的吸引力不減。

作者：Motley Fool Staff

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