買葡萄酒支持酒業兼做善事　南非酒你需要認識的3個字

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「一命二運三風水」 命不能改 運可以變
新冠肺炎疫情影響各行各業，釀酒業當然不例外，好像南非酒就曾因為政府要遏止疫情，而禁止出售酒精類飲品。據南非葡萄酒協會（Wines of South Africa, WOSA）亞洲市場經理Marcus Ford表示，南非的葡萄酒業僱用了將近30萬人，他們的生計正受疫情及政府措施影響，增加出口是酒業的唯一出路。
因此，由即日至10月底舉辦的「 精彩南非。飛躍彩虹」籌款活動，香港14間零售店及網店（如Wine’N’Things、Ponti、Summergate、Babington及MyiCellar等），在賣出每瓶南非葡萄酒，便會捐贈港幣10元予Pebbles Project和Anna Foundation兩間慈善組織，為南非弱勢兒童和家庭，提供支援。換句話說，即是買酒支持到南非酒業繼續生存之餘，又可以幫助到當地的弱勢社群，兼且這些酒舖現在許多都有折扣優惠。
南非酒在香港並不普遍，雖然許多年前曾有過專賣南非酒的酒舖出現，但始終未能帶起熱潮。其實要學習南非酒不難，有幾個字、幾個品牌一定要認識，懂得竅門，那麼在與朋友暢飲南非酒之餘，又可以做善事，何樂而不為？！
Cap Classique：原來在南非的葡萄酒業，有兩個特殊日子，正好讓我們多點認識南非葡萄酒，其中一個是9月1日的Cap Classique Day。如果在酒標上有這Methode Cap Classique字眼，代表是採用傳統香檳釀製的方法，製作氣泡酒。Cap Classique多採用香檳使用的葡萄如Chardonnay及Pinot Noir釀製，但亦會加入當地流行的葡萄，如Chenin Blanc及Pinotage。浸渣陳年至少12個月，最優質的甚至48個月。
Pinotage：原來南非亦有Pinotage Day，是每年的10月10日。Pinotage可以說是南非獨有的葡萄，由Pinot Noir及Cinsault兩款葡萄交配而成，如果處理得好， Pinotage可以有不同的風格，由容易飲用到凝煉兼可陳年；不然，可能會出現丙酮（acetone）或燒膠的難聞風味。
Vin de Constance：南非著名的甜酒，18、19世紀深受歐洲人喜歡，因此連英國的大文豪Jane Austen及Charles Dickens都在其著作中提及過。來自Constantia產區、採用Muscat de Frontignan釀製的Vin de Constance，當地人通常會在飯後或配甜品時飲用。
Info
「 精彩南非。飛躍彩虹」籌款活動
網址︰www.wosa.hk
Wine’N’Things
推廣優惠︰全線南非酒85折
WhatsApp查詢︰5708 3885
撰文 : 何小雲
欄名 : 型男玩物誌