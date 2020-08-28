買葡萄酒支持酒業兼做善事　南非酒你需要認識的3個字

▲ 這3個字可以說是進入南非酒的門檻。

新冠肺炎疫情影響各行各業，釀酒業當然不例外，好像南非酒就曾因為政府要遏止疫情，而禁止出售酒精類飲品。據南非葡萄酒協會（Wines of South Africa, WOSA）亞洲市場經理Marcus Ford表示，南非的葡萄酒業僱用了將近30萬人，他們的生計正受疫情及政府措施影響，增加出口是酒業的唯一出路。

因此，由即日至10月底舉辦的「 精彩南非。飛躍彩虹」籌款活動，香港14間零售店及網店（如Wine’N’Things、Ponti、Summergate、Babington及MyiCellar等），在賣出每瓶南非葡萄酒，便會捐贈港幣10元予Pebbles Project和Anna Foundation兩間慈善組織，為南非弱勢兒童和家庭，提供支援。換句話說，即是買酒支持到南非酒業繼續生存之餘，又可以幫助到當地的弱勢社群，兼且這些酒舖現在許多都有折扣優惠。

▲ Meerlust, Rubicon, 2016（$300，Wine’N’Things）：早年認識Meerlust是被Merlot吸引，2016年份就因為Merlot有出色的「表現」，是Rubicon這波爾多風格的混合酒，首次有比較多的Merlot成分（28%），因為一向是Cabernet Sauvignon葡萄主導，再加少許Cabernet Franc及Petit Verdot。預計可以陳年15-30年，並不是信口開河，2016年試過其2001年年份，仍不乏酸度，相信仍可陳年。

南非酒在香港並不普遍，雖然許多年前曾有過專賣南非酒的酒舖出現，但始終未能帶起熱潮。其實要學習南非酒不難，有幾個字、幾個品牌一定要認識，懂得竅門，那麼在與朋友暢飲南非酒之餘，又可以做善事，何樂而不為？！

Cap Classique：原來在南非的葡萄酒業，有兩個特殊日子，正好讓我們多點認識南非葡萄酒，其中一個是9月1日的Cap Classique Day。如果在酒標上有這Methode Cap Classique字眼，代表是採用傳統香檳釀製的方法，製作氣泡酒。Cap Classique多採用香檳使用的葡萄如Chardonnay及Pinot Noir釀製，但亦會加入當地流行的葡萄，如Chenin Blanc及Pinotage。浸渣陳年至少12個月，最優質的甚至48個月。

▲ Villiera是其中一間以出產氣泡酒著名的酒莊，有一枝獲獎無數，採用香檳葡萄，兼且讓Chardonnay在木桶發酵的年份氣泡酒Monro Brut，可惜要到9月中才有貨，可以先飲另一枝酒精度極低（9.5%）無年份（NV）的Starlight Brut（$140，Wine’N’Things），是南非第一枝低酒精Cap Classique，在釀製過程中移走小部分酒精而製成。

Pinotage：原來南非亦有Pinotage Day，是每年的10月10日。Pinotage可以說是南非獨有的葡萄，由Pinot Noir及Cinsault兩款葡萄交配而成，如果處理得好， Pinotage可以有不同的風格，由容易飲用到凝煉兼可陳年；不然，可能會出現丙酮（acetone）或燒膠的難聞風味。

▲ Kanonkop的Pinotage（2017，$340，Wine’N’Things）非常有名，釀酒師就曾經憑1989年份的Pinotage，在1991年的國際葡萄酒和烈酒大賽中，獲得最佳釀酒師榮譽。

Vin de Constance：南非著名的甜酒，18、19世紀深受歐洲人喜歡，因此連英國的大文豪Jane Austen及Charles Dickens都在其著作中提及過。來自Constantia產區、採用Muscat de Frontignan釀製的Vin de Constance，當地人通常會在飯後或配甜品時飲用。

▲ Klein Constantia, Vin de Constance, 2015（$680，Wine’N’Things）：令Vin de Constance舉世知名的，非Klein Constantia這酒莊莫屬。酒液會在3款橡木桶內（包括50%新法國橡木桶）陳年。當與酒渣陳年3年後，會在酒槽放多6個月才入瓶。

Info

「 精彩南非。飛躍彩虹」籌款活動

網址︰www.wosa.hk

Wine’N’Things

推廣優惠︰全線南非酒85折

WhatsApp查詢︰5708 3885