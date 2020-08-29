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手機程式試用期過後即續訂？專家籲多留意條款

理財學堂 14:00 2020/08/29

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手機程式試用期過後即續訂？專家籲多留意條款

外國資訊安全機構Sophos發表最新研究《廣告真實性政策無法杜絕騙錢（Fleeceware）程式》，揭露不良開發商如何修改敲詐程式，藉此瞞過Google Play Store為保障消費者免被濫收費用而推出的最新政策。

【延伸閱讀】【消委會】「免費下載」手機App變收費？輸入資料即被扣錢

誤導性語言 瞞過Play Store審核

根據Sophos最新研究顯示，現時Fleeceware程式開發者一方面利用誤導性的語言通過審核，另一方面透過各種手段慫恿消費者訂用其服務以詐取金錢。其中更有簡陋的桌布程式，索價每周接近92美元（約713港元）。開發商會誘使用戶墮進陷阱，盡管用戶嘗試關閉程式，仍會不斷以收費高昂的服務計劃信息轟炸用戶。

Sophos高級安全研究員Jagadeesh Chandraiah建議，消費者應小心檢查程式是否有灰色或字體異常細小的條款，當中可能包括重要的收費資訊。而當中涉及「免費試用」等字眼，其所謂試用期通常只有數天，期限一過就會自動續訂。

責任編輯：黃懌勤

【原文：騙錢程式猖獗 專家籲多留意條款（收費文章）】

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欄名 : 理財學堂

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