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【移民塞浦路斯】歐盟小國塞浦路斯「賣」護照賺70億　經濟罪犯及貪腐政治人物都有「黃金護照」？

歐洲 10:00 2020/08/30

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【移民塞浦路斯】歐盟小國塞浦路斯成移民新寵　經濟罪犯及貪腐政治人物都有「黃金護照」？

不少人想方設法取得歐盟國家的護照，因為得到後便可在西方世界暢通無阻，而歐盟小國塞浦路斯更成為了移民新寵。半島電視台最近洩露了千多份塞浦路斯官方機密文件，發現竟有經濟罪犯和外國的貪腐政治人物，透過當地投資移民計劃購買了所謂的「黃金護照」。

【延伸閱讀】【移民百科】點解塞浦路斯「黃金簽證」咁吸引　移民塞浦路斯前有幾點要注意

《塞浦路斯文件》顯示，有來自70多個國家的人士透過塞浦路斯投資移民計劃，購買了所謂的「黃金護照」。在2017年至2019年之間，有關部門竟然批准了1,400多本護照的可疑申請，而申請人數最多的國家是俄羅斯、中國和烏克蘭，而涉及的貪污規模，令人咋舌。

當中獲批准的有問題申請，包括烏克蘭大亨Mykola Zlochevsky，他是能源巨企Burisma的老闆。此外，國有能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的前老闆兼俄羅斯國民Nikolay Gornovskiy也提出了類似申請。申請者中，也包括中國商人張克強，與上述兩位烏克蘭和俄羅斯申請者一樣，曾在原居地涉欺詐受查，甚至要下獄，卻輕易獲得塞浦路斯護照而逃之夭夭。

歐盟成員國總計27個，持有任何一個國家的護照，即可成為歐盟公民，相當於獲得了在其他27個國家工作和居住的許可，當中還包括銀行服務。塞浦路斯在04年加入歐盟，去年9月遞交了加入神根區的申請，歐盟正在審核，倘若成事，取得塞浦路斯永居權，即意味可以自由旅遊出入其他神根國家。

自二○一三年，塞浦路斯推出所謂「黃金護照」投資移民計劃以來，該國已賺了超過七十億歐元，用於補貼該國經濟的不景氣。可是，該國不恰當的做法，卻傷害了歐盟的地區安全和聲譽。

 

【原文：塞浦路斯文件（收費文章）】

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撰文 : 張翠容

欄名 : 移民攻略

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