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【買美股】美股會否出現股災？一個理由告訴你機會不大

理財學堂 20:39 2020/08/27

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【買美股】美股會否出現股災？一個理由告訴你不會

近日美股除了有這換入新金剛以撐市之外，最重要的是美股一眾有銀公司、無銀公司，又再啟動龐大的股票回購。蘋果有銀，但它不用自己銀去回購其股票，而是舉債去回購其股票。

美企舉債回購其股票

這類的舉債去回購股票事，一度靜下來，但近月又鼎沸了。不少公司會於第三季起又再大肆回購其公司股票，故在下半年，起碼第三季，美股應有龐大的回購股票資金來撐市。

公司管理層因為他們有認股權益，是希望公司股價升升升，但大戶投資者就不一定，他們怕升過龍，會帶來廣泛的套利行動，一旦套利過龍是可以產生骨牌效應，一跌不可收拾。

這不是嚇人之言，Tesla市盈率1000倍，你敢話不貴?所以前晚Tesla一升至歷史高位2129美元，就急見回跌至2000美元之下。

美股音樂椅何時停？

美股現是在玩音樂椅，音樂幾時停，取決於人心是否「紅」，取決於人心是否「公道」。

人心「紅」，則美股，其實應明確講是指數的「金剛」會升升升；人心一「公道」，就會問，咁高市盈率值嗎?人心一轉，是可以轉出個股災，或股爆來。

美股會否跌出個股災?

估計不易，因為特朗普為連任，一定不會讓股市跌太多，一般言，美股一跌5%至10%，駐於紐約聯邦儲備局的Plunge Protection Team就會出動托市，這個「美國國家隊」已於之前2019年三、四季度的股跌中，顯出其托市功力。

如果美國人真相信自由經濟的話，則有形之手的干預是不敵市場無形之手的，美股定有股災。

我呢？

我相信國家資本主義，不相信自由經濟，因此我認為在當前的政治氛圍下，美國股災不易，因為美國的Plunge Protection Team萬歲！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）

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撰文 : 石鏡泉

欄名 : 理財學堂

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