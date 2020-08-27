▲ 【買美股】美股會否出現股災？一個理由告訴你不會

美股危，談得多，但真危嗎?美股危，是因為美股升得多，投資者普遍有「畏高症」及「懼低症」，到股市橫行又有個「厭悶症」。結果是高不成，低不就，平凡一天更厭棄，要破此，先要明白，股票為何升。

美股升 全靠幾大金剛保至尊

股票升，不是因業績好，君不見蝕到嘔泡的Tesla，市盈率已逾1000倍?股票升，不同股市升。「股票」升是個人表演，可以一柱擎天，「股市」升是集體創作，一定要大圍經濟好。

我們今時講美股，是講指數，美國有3000多隻股票，道指成分股為30，標普500成分股為500，就算這30隻道指成分股，500隻標普成分股好，不代表餘下的2500隻「美股」是好。

的確，近日美股升又升，是因為有幾大金剛保至尊。而指數在一段時日，會換入金剛，剔出泥菩薩。

剔出舊經濟股 換入新經濟股

2014年Exxon Mobil這家油公司，是全球最大公司之一，是道指成分股之一，但到2020年8月31日，Exxon Mobil就會被剔出道指成分股。同期被剔出的還有Pfizer、Raytheon Technologies，前者是藥股，後者是軍工股。

換入的金剛是Salesforce.com(顧名思義，科技股)、Amgen(醫療股)、Honeywell International(資訊股)。

這個替換，很明顯是指數成分股要與時並進，要剔出舊經濟股，換入新經濟股。

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