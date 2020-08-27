▲ 【理財學堂】跟車炒新經濟股 專家話你知有咩要注意

新經濟股當道，市場熱炒科技含量高的新經濟股，為投資者熟悉的包括：阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等。散戶投資者若乘新經濟股熱度，跟車炒賣新經濟股賺一筆，有何地方要注意？

不要輕易參與投資炒作 企業基本面更重要

資深投資銀行家溫天納撰文提醒散戶投資者，不要輕易參與新股的短期波動投機炒作，需要關注更內在的東西，比如研究企業基本面。

就算是投機客，也需要做更多功課。

市場資金僅聚焦少數優質龍頭企業

無論是內地的科創板、創業板，還是香港的互聯網科技股板塊，預期未來都涉及資金進一步聚焦少數優質龍頭企業。

內地新股市場改革，長期將強化優質企業的稀缺性及價值。

揀選最優秀企業 候價值被低估時吸納

過去經驗來看，不管在歐美還是港股市場，指數都是被為數不多的優秀企業所牽動。

故此，研究市場中最優秀的企業，等待其進入明顯低估的時候進行購入配置，就可取得較為確定性的收益。

長遠而言，資本市場改革利好優質科技成長龍頭，投資者將更加挑剔，優質稀缺公司估值提升。

科技股佔恒生指數比重逐步提升

在8月中，恒生指數公司推出近十五年以來的最重大改革，在新的季度檢討報告中，首次宣佈成分股納入同股不同權和第二上市個股。

阿里巴巴 （09988） 、小米集團 （01810） 、藥明生物 （2269） 被納入恒指。此外，代表傳統行業的信和置業 （00083） 、中國旺旺 （00151） 、中國神華 （01088） 被剔出恒指。

以後科技股會不會佔恒生指數的一半？

內地資本市場新方向 科技化、精英化、集中化

從2008年開始以恒生指數納入騰訊控股 （00700） 為標誌，過去十幾年以來投資者對科技股的關注不斷提升。

目前騰訊控股在恒生指數的權重在10%左右，如果以後每一家科技公司加入後都有大約5%的權重，那麽將來恒生指數可能有一半的權重來自科技公司。

從環球例子去看，科技化、精英化、集中化將會同樣成為內地資本市場的發展方向。

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