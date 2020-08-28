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全新Land Rover Defender　越野王高科技重返沙場

博客 16:46 2020/08/28

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New Defender最大有效載重可達900公斤，即近1噸，全新的涉水模式更可涉水深達0.9米，越野探險最適合。

喜歡Land Rover Defender的車迷，既是專一，也是任性。明知香港不易有山可攀、有水可涉，也不惜花過百萬元買下這架越野王。無他，喜歡就是喜歡。

就算歷經70多年，Defender外表始終如一，它總是有股獨特的懾人魔力，但可惜2015年也難逃停產命運。幸而，最近這位「老兵」決定重出江湖，以New Defender的全新面孔再戰沙場，讓一班引頸以待的忠實車迷萬分期待。

率先在港推出的New Defender是長陣版110 SE，換上一體式堅固耐用的全新D7x鋁合金車架，外形較舊款多添一份現代感。

全新耐用鋁合金車架

相信不少車迷對於全新一代Land Rover Defender的第一眼感覺，會是又驚又喜。以車頭最明顯，最驚喜處莫過於將傳統Defender正正方方的硬淨輪廓，換上了圓潤設計，從正面看甚至有幾分近代SUV的影子。

從後方看，車身仍保留粗獷硬朗線條，是Defender經典特色。

若然從後方角度欣賞，又是另一種驚喜。原來New Defender低調地承襲了上代的經典風格，保留了iconic側開式尾門、掛於尾門上的後備輪胎、立體尾燈及車身腰綫等。

引擎蓋上的膠踏板，是從細節位向上代致敬，突顯Defender强悍特 點。

而引擎蓋上的膠踏板、外露式水撥、四方形側鏡及Defender車側獨有的入風口等就有得留低，從細節位處向上代致敬。

不過，既然稱得上為全新Defender，廠方在新車結構及性能上作出的改動就毫不留情。

內櫳設計簡約，以一體化的烤漆鎂合金橫樑貫穿前排控制台，富現代感。

率先來港的New Defender是110車型，有入門級的SE版及升級的X版，棄用傳統陣式車架及前後硬軸懸掛，改為Land Rover獨有的全新D7x全鋁合金車架。這款輕量化一體式的車架強度更是舊款的3倍，讓新車結構更堅固耐用。

新增涉水越野模式

在性能上，New Defender加入不少先進的智能越野科技，如搭載了廠方首創的可獨立調校Configurable Terrain Response模式，讓越野老手可以按地形自行調校設定。

最後兩排座位可隨意摺疊成儲物空間，行李箱容量最高可達2,380公升，尾門有電動開關，方便使用。

相反，若然是新手擔心經驗尚淺，不足以駕馭New Defender越野的話，則可啟用Terrain Response 2全地形反應系統，會自動辨識地形並匹配出最佳越野模式，讓駕駛者輕易上手。

這個屬於Land Rover獨有的全地形反應系統，來到第2代還新增了涉水模式，最大涉水深度更達0.9米。模式啟動後，會自動改善油門反應、設置加熱或通風系統循環車廂空氣及調整車身高度等，一一照顧周到，更會實時顯示水深情況，要攀山涉水無難度。

配備了ClearSight Ground View技術，讓駕駛者透過中控台屏幕實時觀看車輛底部及前方路面的狀況。

首配全新娛樂系統

而內櫳方面，新車由外觀至設備上都換上既簡潔又現代化的設計，內裝多處採用了防水耐磨物料，再配合一體化的烤漆鎂合金橫樑，呼應Defender經典hardcore味道。

配備英國老牌頂級MERIDIAN音響，並加入防水耐磨物料、特色螺絲孔及木飾等，呼應上代的hardcore味。

新車首次配備Land Rover最新研發的全新資訊娛樂系統PIVI Pro，中控台的10吋觸控式螢幕包攬了車上一切功能控制、360度鏡頭影像及娛樂系統等，介面簡單易用。

前排座位之間設有小型冰箱及無綫手機充電板，全面照顧用家需要。

而作為期待已久的第二代Defender，New Defender的動力系統當然沒令人失望，採用頂級P400 3公升直六Ingenium引擎，搭配Mild-Hybrid（MHEV）混能動力組合，加上Twin-scroll Turbo配合48V摩打推動的supercharger，最大馬力400匹，峰值扭力高達550Nm，由0至100公里加速只需6.1秒，足以應付任何環境。

車頂設有特大天窗，以及兩邊的Alpine側頂窗，讓乘客可盡情飽覽野外風景。

後排座位legroom寬敞，全車更配備多個USB充電位，比舊代先進。

Land Rover New Defender 110 P400 SE
引擎：2,966cc直六Turbo
車型：五門5或7座
馬力：400匹
扭力：550Nm
傳動：8速半自動波箱、全時四驅
車身：5,018 x 2,008 x 1,967mm（連後備胎）
輪軸距：3,022mm
加速：0-100km/h 6.1秒
極速：191km/h
查詢：Jaguar Land Rover（2821 7147）
售價︰HK$ 1,198,000起

 

撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

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