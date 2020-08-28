【領航撤出香港】領航在港經營6隻ETF 標普五百ETF有咩其他選擇？

全球第二大的基金管理公司領航投資（Vanguard）退出香港的基金、ETF及MPF的業務，僅保留機構客戶業務，領航旗下基金及ETF以低收費見稱。領航發言人稱，集團已決定逐步停止香港的業務，預期需時約6至24個月的時間去執行。

【Vanguard】領航撤出香港業務 積金局：領航牽涉的強積金佔MPF總資產不足2%（第三版）

領航現時在港經營6隻ETF，分別是︰

相比盈富基金 （02800） ，各隻領航ETF成交額均不高，以今日收市為例，成交額最大的領航標普五百及領航亞洲僅有400多萬港元的成交。

領航標普五百的替代品

現時在港交所上市並追蹤美國標普500指數的ETF僅有領航標普五百一隻，想找尋替代品，可以到美股市場。現時領航在美國同樣有推出一隻標普500指數ETF，Vanguard 500 Index Fund（美︰VOO），昨日成交量有8.29億美元，管理費僅0.03%，是美國上市收費最低的標普500指數ETF。

責任編輯︰陳啟昌

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