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【領航徹出香港】領航在港經營6隻ETF 標普五百ETF有咩其他選擇？

理財學堂 18:59 2020/08/27

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全球第二大的基金管理公司領航投資（Vanguard）退出香港的基金、ETF及MPF的業務，僅保留機構客戶業務，領航旗下基金及ETF以低收費見稱。領航發言人稱，集團已決定逐步停止香港的業務，預期需時約6至24個月的時間去執行。

【Vanguard】領航撤出香港業務　積金局：領航牽涉的強積金佔MPF總資產不足2%（第三版）

領航現時在港經營6隻ETF，分別是︰

分別是領航亞洲高息  （03085）  、領航亞洲  （02805）  、領航發展歐洲  （03101）  、領航日本  （03126）  、領航標普五百  （03140）  及領航中國  （03169）  

相比盈富基金 （02800） ，各隻領航ETF成交額均不高，以今日收市為例，成交額最大的領航標普五百及領航亞洲僅有400多萬港元的成交。

領航標普五百的替代品

現時在港交所上市並追蹤美國標普500指數的ETF僅有領航標普五百一隻，想找尋替代品，可以到美股市場。現時領航在美國同樣有推出一隻標普500指數ETF，Vanguard 500 Index Fund（美︰VOO），昨日成交量有8.29億美元，管理費僅0.03%，是美國上市收費最低的標普500指數ETF。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : ETF學堂

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