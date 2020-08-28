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Living Plaza觀塘裕民店開幕買5送1 OK便利店雀巢甜筒$40/6件

消費錦囊 07:00 2020/08/28

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Living Plaza：觀塘裕民店開幕買5送1 

Living Plaza觀塘裕民店現已開幕，即日起至9月5日有開幕優惠，買5送1。

地址：九龍牛頭角道300-302號裕民中心地下36號至37號舖及46號舖
營業時間：早上10時至晚上10時 

2、OK便利店：雀巢甜筒$40/6件

由即日至8月30日，OK便利店雀巢甜筒進行4天狂減優惠，$40/6件!， 有8種不同口味選擇，平均一件只需$6.7。

3、Mr. Steak Buffet à la minute：自助晚餐低至6折優惠

Mr. Steak Buffet à la minute自助晚餐即日起（8月28日）回歸，用餐時間會更改爲1輪6時30分至9時，而8月至9月期間的自助晚餐更有低至6折優惠，折實連加一每位只需$434，自助餐包括長腳蟹、龍蝦、日本和牛、燒牛肉、心太軟等美食。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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