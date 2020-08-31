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Godiva買指定黑朱古力軟雪糕送朱古力豆 傷心酸辣粉外賣自取7折

消費錦囊 07:00 2020/08/31

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Godiva：買指定黑朱古力軟雪糕送朱古力豆  

即日至8月30日，買GODIVA x KAKAO FRIENDS黑朱古力軟雪糕即可獲贈朱古力豆一盒。每日每間專門店限售200份及產品數量有限，售完即止。優惠只適用於香港GODIVA專門店(新都會廣場店，機場及免稅店除外)。

優惠不得與GODIVA V.I.P.優惠，生日折扣或其他優惠同時使用。優惠不適用於使用軟雪糕及飲品換領卷。
 

2. 傷心酸辣粉：外賣自取7折

傷心酸辣粉外賣自取優惠，全綫店舖提供外賣自取7折優惠，無論午餐、下午茶、晚餐都可以享有優惠。外賣盒每個將收取 $1，優惠不可與其他優惠同時使用。

優惠詳情

3. 八達通：申請自動增值享高達$150回贈

即日起至11月30日為合資格八達通成功申請自動增值服務、並符合推廣要求，即賺高達$150八達通增值額。使用八達通在iPhone或Apple Watch及Smart Octopus in Samsung Pay，亦可享優惠。

成功申請自動增值的客戶，完成推廣登記，及於12月31日或之前完成首次自動增值，即可獲贈以下八達通增值額：

優惠詳細：八達通

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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