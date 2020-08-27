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【移民塞浦路斯】塞浦路斯「黃金護照」點解咁吸引

歐洲 16:49 2020/08/27

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【移民百科】點解塞浦路斯「黃金簽證」咁吸引　移民塞浦路斯前有幾點要注意

塞浦路斯政府以壓榨民眾錢包的手段，來挽救國家經濟，並向歐盟申請援助，雖暫可解決一時危難，但依賴別人打救卻非長遠之計，政府遂構思售賣國籍，來打破地緣宿命，黃金護照應運而生。

歐盟身分　令塞浦路斯護照「升價」

塞浦路斯可謂內患未解，又沒有可觀的天然資源，本應不會吸引外商，幸好其歐盟身份，其護照便有含金成分。政府充分利用這個價值，在二○一三年推出一項投資移民政策，即「非塞浦路斯籍投資者以特例入籍計劃」，俗稱「黃金護照」。

靠販賣公民身份　扭轉了國家命運

外國人只需在當地投資250萬歐元，後來更降至200歐元，不需在當地居住，也毋須與該國有任何聯繫，便能輕易獲取塞浦路斯公民身份。

結果塞浦路斯靠販賣公民身份，便扭轉了國家命運，令經濟迅速反彈，締造出經濟復甦神話。

「黃金護照」衍生經濟及社會問題

可是，此舉所帶來的經濟，並不健康。

絕大部分資金一面倒流入房地產業，好些索性以一間二百多萬歐元豪宅，來換取歐盟護照。這樣的富人遊戲自然衍生出不少社會問題及道德的拷問。

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【原文載至「大地旅人」專欄　內文經輯錄：】

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