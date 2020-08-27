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戲院8.28重開！一文睇晒戲院重開優惠

消費錦囊 16:11 2020/08/27

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戲院8.28重開！一文睇晒戲院重開優惠

政府早前宣布由周五（28日）起放寬社交距離措施，容許戲院重新營業。不少戲院院綫推出重開優惠，成人戲票最平只需50元。惟政府延長了限聚令的安排，想去睇電影都要遵守有關安排！

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UA院綫

由8月28日起，全綫UA戲院成人正價戲票（2D版本）劃一70元，指定電影及影院除外。此票價適用於票房、網站、手機應用程式或自助售票機購票；於網站或手機應用程式購票需支付手續費。

百老匯院綫

由即日起至10月31日，可以60元申請成為bcinephile會員／MOViE MOViE會員，更可享百老匯院綫半價購票優惠至2020年12月31日。

需要注意，會員半價購票優惠只限購買每場正價戲票8張。此優惠不適用於VIP院、發行商指定之個別電影及所有特備節目（包括電影節、特別放映等）。早場及星期二優惠場的半價優惠，需以戲院正價計算，此優惠不能與其他優惠同時使用。

英皇院綫

英皇院綫亦推出戲票優惠，2D戲票由50元至75元不等，VIP會員照價9折；另設首場及長者首場優惠低至25元。同時，餐飲小食亦設有半價優惠。惟《屍殺半島》不參與是次優惠活動。

2D票價優惠

  • 屯門︰50元起
  • 馬鞍山︰55元起
  • 尖沙咀iSQUARE︰65元起
  • 荃灣Citywalk︰65元起
  • 中環Entertainment Building︰75元起

Cinema City

Cinema City港島區院綫2D電影票價只需58元，優惠適用於Cinema City JP、Cinema City Victoria以及Cinema City柴灣。此外，全綫長者票價只需38元，優惠適用於65歲或以上長者，持有長者票之觀眾必須於入場前出示年齡證明文件。

需要注意，2D atmos、3D、3D atmos、4DX及因片長關係加價之電影需補回差價。港島區院綫屍殺半島2D電影58元優惠，只限CC會員享用。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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