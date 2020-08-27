▲ 「一命二運三風水」 命不能改 運可以變

正所謂一命二運三風水，有些人對此深信不疑，但我就不信這一套，我認為要信不如信自己，絕對相信自己並決心努力，就能改變一切。若要我解釋命運，我會認為完全無法控制的，一點都不能改變的，就是「命」。至於「運」，或許未必能直接改變，但卻可以間接影響。

例如出生就是命，我們的父母是誰、出生地、家庭、背景等，都是完全無法控制、無法改變的，因這是天生的，就算有甚麼不幸，條件不好，又或自己認為不好（其實是身在福中不知福），我們都只可欣然接受，不可抱怨。因為很多事情就連我們的父母亦無法控制，既然無法改變，我們就不值得為此發愁、抱怨、浪費時間，因這是命。

「命」決定了我們的一生？

絕對不是！

我深信命只是決定了我們人生的起點，絕不決定終點。有些人的起點比別人優勝，這點無法改變，但我們卻可以用自己的方式去走這條路，或用加倍努力去超越比我們起點較好的人。不少出生好的人，因環境影響，進步的動力往往有限，而出生較差的人反而有更大的動力去改善環境，迫自己進步，問題是信不信自己能改變，以及有所行動。

而所謂的運，是一種我們能改變的東西，不少人很相運這東西，認為時來運到，好運時做甚麼都順，衰運時做甚麼都無用，而這些人認為自己所做到的很有限，往往只能等運到。

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最重要是信自己

正如之前所講，我是不相信這一套的，我認為所謂的運，只是數學上大數定律中所程現出來的形式。以打籃球為例，若你的真正實力是平均射10球入5球，當然若只射10球，有時會10中4，有時會10中7，但當射球的數量很大時，就會接近二分之一，這是大數定律，只要時間夠長，數據夠大，就會程現真實面。

所以只要時間夠長，這個所謂的運氣因素根本是不存在的，若果用另一名詞表達，我會用「機會率」去代替「運氣」。就剛才打籃球這例，你入球與否的運氣（機會率）就是二分之一，但這個所謂的運氣（機會率）能否提升？當然可以。不斷的練習會令這個運氣（機會率）提升到平均10球入8球，甚至百發百中，這就是我眼中的運氣，即機會率，一種能間接改變、提升的東西。

然而，人生總有高低起落，有些事是我們能力範圍以外，而我們所能做的，就是將能做到的事都做到最好，並提升能掌控的範圍圈，即盡可能將原本無法控制的事變成我們能掌握的事，天要下雨我無法叫停，但我卻可以預先準備。當面對低潮，就要好好裝備自己，耐心等待，期待下一個高峰來臨，就能有效發揮，為自己創造更好的結果。

而所謂的運氣，其實只是平時努力後所程現出來的結果。

即愈努力，就愈幸運。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：命不能改，運可以變】

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