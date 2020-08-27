吳建豪創立xVESSEL球鞋衝出國際　獲日本時裝大師山本耀司邀請合作

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Bonhams辦首個精工表拍賣 包括極罕「精工界之聖杯」及「太空錶」
不少人和筆者一樣對水貨商又愛又恨，愛的當然是他們神通廣大引入本地店舖都沒有引入的產品，恨的自然是價格偏高，大家又被迫不得不買。由影星吳建豪於2018年一手開發的服裝品牌xVESSEL，當中的G.O.P. 球鞋亦是這年間水貨商爭相入貨的目標，皆因品牌的官方網站只提供台灣和中國內地的網購服務，香港並未包括在郵寄範圍之內。
而去年6月，他在本地Lane Crawford開設了一個Pop Up Store，可惜的是限定店結束後，這一對全以人手製作的球鞋又再於本地市場消聲匿跡。
xVESSEL的G.O.P球鞋能夠在短短一年多得以大熱，甚至日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）邀請推出聯乘款式，全因為這一款球鞋由設計到生產製作的繁複程度比一般帆布球鞋更甚，就正如吳建豪在訪問中提到：
市面太多走簡約款式的球鞋，雖然比較多人會喜歡簡單款式的球鞋，但是誇張的設計還是要去做，因為這才能看到創作者的能量。
於是設計上以解構為靈感的xVESSEL球鞋出現立時叫人眼前一亮，鞋身帆布刻意呈大量披口、鞋側邊以人手貼上多重膠帶、尺寸商標外露，加上增強了舒適度的軟木鞋底。
縱使鞋身比一般的帆布球鞋重，但仍然得到大量喜歡球鞋的人追捧，當中包括韓國組合BTS的J-Hope和樂隊五月天的阿信等，如今姍姍來遲在港正式發行，沒有不捧場的理由吧﹗
產品查詢：Joyce（2367 8128）、Yohji Yamamoto（3462 2468）、Y's（2890 7679）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌