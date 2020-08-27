吳建豪創立xVESSEL球鞋衝出國際　獲日本時裝大師山本耀司邀請合作

▲ 明星做副業，能成功的不多，吳建豪是罕有的例子。

不少人和筆者一樣對水貨商又愛又恨，愛的當然是他們神通廣大引入本地店舖都沒有引入的產品，恨的自然是價格偏高，大家又被迫不得不買。由影星吳建豪於2018年一手開發的服裝品牌xVESSEL，當中的G.O.P. 球鞋亦是這年間水貨商爭相入貨的目標，皆因品牌的官方網站只提供台灣和中國內地的網購服務，香港並未包括在郵寄範圍之內。

▲ 吳建豪推出個人服裝品牌，當中以這一對G.O.P球鞋脫穎而出，還得到日本時裝大師山本耀司賞識，於是決心更專注於球鞋上的發展。（本報攝影組）

▲ 過往xVESSEL在港沒有正式渠道購買，而官方網站亦不設寄運到港，於是大家唯有被迫在水貨商中高價購買，如今Joyce正式引入，售價回落不少，值得入貨。（$1,890/圖片由Joyce提供）

▲ 除了黑色外，亦有最基本的米白色可供選擇。（$1,890/圖片由Joyce提供）

而去年6月，他在本地Lane Crawford開設了一個Pop Up Store，可惜的是限定店結束後，這一對全以人手製作的球鞋又再於本地市場消聲匿跡。

xVESSEL的G.O.P球鞋能夠在短短一年多得以大熱，甚至日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）邀請推出聯乘款式，全因為這一款球鞋由設計到生產製作的繁複程度比一般帆布球鞋更甚，就正如吳建豪在訪問中提到：

市面太多走簡約款式的球鞋，雖然比較多人會喜歡簡單款式的球鞋，但是誇張的設計還是要去做，因為這才能看到創作者的能量。

▲ 今個秋冬季xVESSEL繼續和Yohji Yamamoto合作推出聯乘系列，用人手貼上鞋底側的膠帶有著改動。（售價未定/圖片由Yohji Yamamoto提供）

▲ 除了為Yohji Yamamoto主線推出聯乘球鞋外，品牌亦首次為副線Y's推出聯乘版，設計上，鞋面再沒有披口細節。（售價未定/圖片由Y's提供）

於是設計上以解構為靈感的xVESSEL球鞋出現立時叫人眼前一亮，鞋身帆布刻意呈大量披口、鞋側邊以人手貼上多重膠帶、尺寸商標外露，加上增強了舒適度的軟木鞋底。

▲ 於夏季推出改良版的拖鞋版本，同樣有黑和白色可供選擇。（$1,890/圖片由Joyce提供）

縱使鞋身比一般的帆布球鞋重，但仍然得到大量喜歡球鞋的人追捧，當中包括韓國組合BTS的J-Hope和樂隊五月天的阿信等，如今姍姍來遲在港正式發行，沒有不捧場的理由吧﹗

產品查詢：Joyce（2367 8128）、Yohji Yamamoto（3462 2468）、Y's（2890 7679）