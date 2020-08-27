▲ 【醫療保險】唔止全保咁簡單？解構高端醫療保險超然保障 -

高端醫療保險賣點是「全數保障」，保額固然高，受保人對醫療保險的賠償更有把握。除了保額高外，高端醫療保險還能夠給予受保人什麼，讓優質醫療保障進一步昇華呢？對於行政人員、高端客戶，當選擇高端醫療保險時，有哪些不容忽視的超然保障呢？

10Life分析了市場上多個高端醫療保險計劃（標準私家房），發掘高端醫療保險非一般的延伸保障。本文將比較友邦AIA、安盛AXA、保柏Bupa、信諾Cigna、宏利Manulife、及保誠Prudential的高端醫療保險計劃。

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高端醫療保險「全數保障」 年度賠償上限要夠高

傳統醫療保險為每個項目設賠償上限，受保人難以掌握醫療保險的保障，索償時擔心賠唔足。然而，高端醫療保險一般都「全數保障」多個項目，主要受每保單年度賠償上限、及終身賠償上限所限；只要受保人提出合資格的索償，符合「醫療所需」及費用「合理及慣常」，理應得到全數賠償。10Life根據12個常見傷病個案，包括癌症、通波仔等多個消費者關注的個案，向多名專科醫生了解醫療開支，再由10Life精算師計算出醫療保險的預計醫療保障率，詳見下列比較：

從圖表1所見，上述高端醫療保險於12個傷病的預計醫療保障率都十分高，介乎97.5%至100%。當中，友邦至尊醫療5、保柏Bupa Hero非凡自願醫保計劃（尊尚）、信諾尊尚醫療保、及宏利晉領醫療保障的預計保障率達100%，即使是癌症（涉及標靶治療）、通波仔、全膝置換術、血液透析等昂貴的醫療服務，這些高端醫保亦理應「全數保障」。

投保「全數保障」的高端醫療保險（私家房）時，消費者都會關心產品的年度及終身賠償上限是否夠高，以應付醫療通脹及持續治療所衍生的沉重醫療負擔。上述產品中，私家房計劃的保單年度賠償上限起碼有2千萬元；而信諾尊尚醫療保更高達3千8百萬元，隨後的保柏Bupa Hero非凡自願醫保計劃（尊尚）亦有3千萬元，兩者皆不設終身賠償上限。

無疑「全數保障」的高端醫療保險的保障很高，保險公司怎樣令產品突圍而出呢？10Life嘗試分析高端醫療保險延伸保障的用處。

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高端保障昇華 住院現金可達每日2000元

市場上不少高端醫療保險都會提供住院現金，但多數適用於「降級」的情況，意思是，雖然受保人投保高端醫保的私家房計劃，但若選擇入住較低級別的的病房（如半私家房、大房、甚至是入住公立醫院），保險公司便會給予受保人次級病房住院現金，按入院日數計算。這樣，保險公司自然有得益，因為當受保人入住較低級別的的病房時，整體醫療費用及索償金額亦會減低。

不過，信諾尊尚醫療保的住院現金，就算受保人入住私家房，亦可賠償每日2,000元；另外，該產品亦提供強制隔離現金，每日2,000元，當受保人懷疑或確診傳染病，需於醫院的隔離病房、政府指定的隔離地點、或在家強制隔離，便可索償。如果受保人因新冠肺炎而需強制隔離及住院，可同時索償住院現金及強制隔離現金。

涵蓋住院後門診費用 癌症相關保障期長達365日

不少高端醫保的客戶都關心患重病、或慢性疾病時的持續治療，所以，住院前後門診保障是另一要點。再看圖表2，雖然高端醫保的住院前後門診是「全數保障」，但受入院後日數或/及門診次數所限。友邦至尊醫療5及Bupa Hero非凡自願醫保計劃（尊尚）賠償入院後90日內之門診費用，不限次數。而信諾尊尚醫療保更全數保障入院後180日內60次之門診費用，如果有關住院或手術與癌症有關，可進一步延長至365日內。對於癌症或慢性疾病，若醫保能保障出院後的相關門診時間愈長、次數愈多，自然對受保人較有利。

部分計劃保障治療癌症新技術

另外，應對癌症向來是醫療保險的重點。醫學界一直積極研發治療癌症的嶄新醫療技術及儀器，例如質子治療、伽馬刀等，它們的費用高昂。高端醫療保險對於特殊癌症治療保障如何呢？上述產品的保單條款中明確表明會保障質子治療、伽馬刀、數碼導航刀、免疫治療、激素治療，只有信諾尊尚醫療保及保誠「摯為您」優悅醫療保險。

自政府推出自願醫保計劃，標準計劃的條款劃一，投保人可享有扣稅優惠，不少市民都感興趣。在上述高端醫療保險中，安盛智尊守慧醫療保障（優尚）及Bupa Hero非凡自願醫保計劃（尊尚）獲自願醫保認證。

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揀選受保地區及設自付費的計劃 保費大不同

如果患病時，期望在哪裡醫治呢？當大家選擇高端醫療保險時，就要選擇受保地區，這大致分為亞洲、全球（美國除外）、及全球；有些產品可能只提供部分受保地區作選項。當中，受保地區涵蓋美國的全球醫保計劃最貴。如果大家只需要在香港醫病，揀選受保地區為亞洲、全球（美國除外）比起全球的計劃，前兩者保費顯著較平。

對於已有公司團體醫保的消費者，可因應團體醫保的保障，選擇設自付費的計劃，保費可顯著調低。於圖表3中，假設受保人為35歲非吸煙人士，我們分別按不同的受保地區、自付費（分為0自付費、及10,000元至25,000元自付費），顯示相應的10年平均保費。另有，高端醫保計劃所設的自付費選項很不同，大家可先設定自付費的範圍，再比較保費。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：點止「全保」咁簡單？ 解構高端醫療保險的超然保障！ 】

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