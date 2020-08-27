▲ 【理財規劃】理財好簡單 一幅圖 七步曲 教你妥善如何財富增值

想財富增值、盡早財務自由，過真正的自由自在生活，必須學懂妥善理財。除了可以諮詢財務策劃師的意見，有些理財守則也非艱澀難明，若緊記並貫徹執行這些理財守則，財富離你不遠矣。

財務策劃師唐德玲解釋，為客策劃財務時，有所謂的「理財金字塔」，在應用「理財金字塔」時，不同人的安排或許有少許差別，但我喜歡用下面這個（見附圖）。

▲ 「理財金字塔」

理財基礎 工作收入為先

對於絕大部分人來說（除了極少數含銀匙出世的人），最主要的收入來源都是靠勞力（或腦力）工作而獲得的工資。

所以，理財的基礎應該是我們的工作收入。

考慮投資前 先做好風險管理

但再上不是投資，而是風險管理，即是有了收入，妳也不想因為一些意想不到的事情而蠶食妳的老本。

因此，當妳有了穩定的收入之後，下一步應該是風險管理，即是安排一些保障，包括意外、醫療和重病的保障。

６個月流動現金儲備

安排好風險管理之後，妳應該預留一些流動現金，而我所指的「財務抗體」，就是指妳的流動現金，到底可以應付多久的必要開支？

傳統上，理財策劃師都建議大家要撥備至少6個月的必要開支，作為流動現金的儲備。

這6個月的應急錢，就是用來應付類似現在的惡劣環境，即是萬一妳收入減少，甚至失業，這筆錢就可以用來支付未來幾個月的開支，讓妳可以安心找工作。