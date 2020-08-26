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【人民幣走勢】人民幣匯價連升四日　升穿6.9創逾七個月高位

理財學堂 17:00 2020/08/26

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【人民幣走勢】人民幣匯價連升四日　升穿6.9創逾七個月高位

人民幣走勢向好，人民幣匯率繼續創新高！即期人民幣匯率（CNY）高開後保持強勢，最終升198點子，收報6.8919。人民幣匯率四連升之餘，亦創1月20日以來七個月新高。

中美貿易官員重申落實第一階段貿易協議的承諾，市場樂觀情緒回升。再者，市場等待聯儲局主席明日（27日）講話，美元受壓，相對利好人民幣走勢。

人民幣中間價今日創七個月新高，即期匯率（CNY）今早緊跟其步伐，高開後保持強勢，午後再度發力，一度升210點子，見6.8907，最終收報6.8919，升198點，破6.91及6.90關口，實現四連升，亦創1月20日以來逾7個月新高。

美元沽盤現　亞洲貨幣將進一步走強

外匯交易指，留意到午後出現包括來自少數中資大行在內的美元沽盤推升人民幣。

澳新銀行稱，預計亞洲貨幣將進一步上漲，除了受美元相對弱勢刺激，更得益於基本因素及資金流狀況。

雖美國大選臨近以及疫情的不可預期性是主要風險，但這不影響趨勢發展。

瑞銀：人民幣下半年有望升至6.8

瑞銀財富管理投資總監發布報告稱，人民幣下半年仍然有望升值至6.8元，主要原因包括：中國經濟數據強勁、服務貿易赤字下降等。

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【看好人民幣走勢　如何賺息賺價：按此

 

欄名 : 匯率走勢

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