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OB House夏日電腦開倉 火鍋撚網店消費滿$600送四寶餃拼盤

消費錦囊 07:00 2020/08/27

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、OB House：夏日電腦開倉   

即日起至8月28日，OB House於灣仔舉行夏日電腦開倉，Lenovo、Jabra, Samsung, UE, Logitech等產品，全部特價發售。

優惠詳情 (價單每天更新)

時間：中午12時至晚上8時
地點：灣仔莊士敦道120號宜興大廈三樓B室 (港鐵A3出口步行10秒)

2、火鍋撚：網上外賣平台 消費滿$600送四寶餃拼盤

火鍋撚網上外賣平台消費享有5%購物金回贈，另設開店優惠：消費滿$600即送四寶餃拼盤一份；消費滿$1000送四寶餃拼盤一份再免運費。

火鍋撚網上外賣平台

3、一風堂：感謝祭會員優惠堂食或外賣自取7 折

一風堂９周年感謝祭會員優惠，即日起至9月1日，下午2時30分後堂食或外賣自取享全單7折。

優惠詳情

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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