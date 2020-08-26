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賺錢但不快樂？日本財富傳道師教你如何與金錢快樂共存

理財學堂 19:00 2020/08/26

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賺錢但不快樂？日本財富傳道師教你如何與金錢快樂共存

社會觀念有時會用金錢去衡量一個人是否成功，有錢看似一切唾手可得，理應相當快樂。而事實上有錢不一定快樂，阿里巴巴創辦人馬雲曾經說過，做中國首富不快樂。要怎樣才可財富快樂兼得？日本暢銷作家本田健就教大家6個方法如何快樂地賺錢。

【延伸閱讀】擊退退休孤獨感　退休快樂有甚麼秘訣？

日本暢銷作家本田健享有「日本財富傳道師」之美譽，更推出多本著作教授快樂致富之道。網站Next Avenue就總括了本田健的建議，讓大家學習如何快樂地賺錢。

1. 釐清對金錢的看法　走出負面經驗與挫折

不是人人都懂正確理財觀念，可能從小你就接收了一些負面的金錢觀念或態度。本田健指，個人看待金錢的態度可以與家人不同，重點在於個人須清楚自己的取態。

2. 相信「人生」

本田健相信，擁有快樂金錢信念的人，他們會用自己的金錢作出正確、負責任的決定。他們生中最關注的會是家人、朋友及與別人建立關係，並了解人生中最重要的是人，而非金錢。

3. 注重金錢EQ及金錢IQ

坊間有不少文章及書本教授投資及理財之道，例如怎樣去利用金錢投資或儲蓄，這是金錢IQ。而本田健認為，只有學會了金錢EQ才真正獲得財務上的快樂。

有金錢EQ的人會透過自已喜歡做的事來維持生活。他們是有意識的購物，並不會覺得自己購物是浪費金錢，他們享受用錢買購物經驗。此外，他們更願意捐款予慈善機構、幫助朋友及送禮物給親友。

4. 拋棄「稀缺心態」（Scarcity Mindset）

稀缺心態可能是一個惡性循環，令你陷入在「我不夠用」或「我永遠不會夠用」的想法當中。在財務上獲得成功的人不一定很富有，但他們明白集中在金錢不足的問題上，只會令自己想要更多。

5. 因應情況調整對待金錢的態度

本田健表示，每個人對待金錢的態度都有所不同。只要你知道自己對待金錢的態度以及它如何影響你的財務規劃，你就可以作出改變。

6. 感恩

本田健堅持在對待金錢的各方面都要感恩，例如能夠工作賺取收入、遇到有需要幫助的人時亦要慷慨。在收到稅單時以正面想法對待，如「我有這麼多錢可以支付稅項，並用來興建道路」。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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