【金價走勢】金價回調是買入黃金及白銀時機　《富爸爸‧窮爸爸》作者：「現金是垃圾」

▲ 《富爸爸‧窮爸爸》作者：回調是買入黃金及白銀等時機 現金是垃圾

金價走勢近日回落，白銀格價走勢亦如是，到底是見頂散貨，還是趁低吸納好時機？《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）持續看好黃金、白銀與比特幣後市，早前更稱回調是買進更多黃金、白銀及比特幣的極佳時機。

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回調是買入時機

金價從高位每盎司2,000美元回落，至1,900美元關口有支持，白銀亦從每盎司29美元水平高位跌至近日約27美元。清崎是黃金、白銀及比特幣的「大好友」，過往多次建議投資者買進黃金、白銀及比特幣。他在8月11日，即俄羅斯核准全球第一款新冠肺炎疫苗的消息傳出當日，他即在社交媒體發帖，指金銀價急跌，比特幣穩定，投機者或會選擇賣出持倉，但如果是投資者則宜趁機買進。清崎指，因為（美國）龐大的負債、疲軟的經濟才是真正的問題。美國聯儲局一定要印鈔。他更認為投資者現在是買進更多黃金、白銀及比特幣的極佳時刻。

▲ 他指回調是買入黃金、白銀最好時機。

儲蓄是輸家 現金是垃圾

清崎在8月13日又繼續表示，儲蓄者是輸家、現金是垃圾。他更指（美國）國債是為聯儲局賣命的小偷，央行已承認每年都會把現金價值降低2%。他呼籲，如不想當輸家，應聰明地運用自己的資金，更問網友有沒有有投資黃金、白銀和比特幣。

清崎一直主張市民不要儲蓄，他認為美元正步向死亡，現金沒有價值，建議投資者買入對未來有保障的資產，例如黃金、白銀等。

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責任編輯︰陳啟昌

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