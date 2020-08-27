Bonhams辦首個精工表拍賣　包括極罕「精工界之聖杯」及「太空錶」

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從前在拍賣場上出現的拍品都是價值連城的珍品，因此並非普羅大眾都能夠參與競投，但今天情況有所改變，拍賣已成了一項非常「貼地」的活動，好像數年前便有膠錶王Swatch的拍賣，而今回這個名為「精工作浪︰私人珍藏日本腕錶」的拍賣，是由Bonhams舉辦，底價由最高20萬元至最低數百元甚至無底價，絕對豐儉由人。
逾200枚的精工時計精品來自單一收藏家，用上15年時間積累而成，橫跨50多年的古董及現代型號。Bonhams亞太區鐘錶部環球主管田博邦表示，精工是最為人熟悉的腕錶品牌之一，其時計的精準度媲美高端名廠出品，而且型號多而定價廣，是初涉古董錶收藏人士的理想之選。
在一系列拍品之中，尤以1964年東京奧運版的5718-8000型號最為傳奇，是因應當年奧運的賽跑計時需要而面世，因此錶盤罕有地配備跑步圈顯示功能，其重要性及稀罕度被譽為「精工界之聖杯」，此錶屬拍賣中估價最高的拍品，為$100,000至$200,000。
其次是一款造型非常獨特的Spring Drive Spacewalk，原本專為私人太空冒險家Richard Garriott製作，於2008年伴隨其為期12天的太空之旅，而拍賣中的屬精工後期推出的限量紀念版，估價為$150,000至$180,000。
而估價在數千元左右的拍品也有不少經典款式，例如1979年的Sushi Roll 5 Sports星期及日期顯示腕錶，而大受歡迎的潛水錶Tuna有較小巧的baby版本，拍賣價僅由$2,500起。此批珍藏會分兩場網拍進行，首場已於本月25日結束，而第二場拍賣的詳情將於稍後公布。
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌