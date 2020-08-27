Bonhams辦首個精工表拍賣　包括極罕「精工界之聖杯」及「太空錶」

▲ Bonhams舉辦首個的精工拍賣會，適合初涉古董錶收藏的人士。

從前在拍賣場上出現的拍品都是價值連城的珍品，因此並非普羅大眾都能夠參與競投，但今天情況有所改變，拍賣已成了一項非常「貼地」的活動，好像數年前便有膠錶王Swatch的拍賣，而今回這個名為「精工作浪︰私人珍藏日本腕錶」的拍賣，是由Bonhams舉辦，底價由最高20萬元至最低數百元甚至無底價，絕對豐儉由人。

▲ 大受歡迎的吞拿魚潛水錶有此Prospex Marinemaster Hi-Beat Tuna 50th Anniversary，金屬及陶瓷自動上鏈腕錶，配日期顯示，年份約2015。（估價$15,000-$30,000）（官方圖片）

逾200枚的精工時計精品來自單一收藏家，用上15年時間積累而成，橫跨50多年的古董及現代型號。Bonhams亞太區鐘錶部環球主管田博邦表示，精工是最為人熟悉的腕錶品牌之一，其時計的精準度媲美高端名廠出品，而且型號多而定價廣，是初涉古董錶收藏人士的理想之選。

▲ 1964年東京奧運5718-8000型號，被公認為「精工界之聖杯」，精鋼手動上鏈計時鏈帶腕錶，配日期及跑步圈顯示，由錶身左方兩個按鈕控制個位及十位數字，年份約1964。（估價$100,000–$200,000）（官方圖片）

▲ Spring Drive Spacewalk SPS005J1型號，原本專為私人太空冒險家Richard Garriott而設，於2008年伴隨其為期12天的太空之旅。精工其後於2010年推出100枚限量紀念版，設計及規格與漫遊太空的該枚腕錶無異。（估價$150,000–$180,000）（官方圖片）

在一系列拍品之中，尤以1964年東京奧運版的5718-8000型號最為傳奇，是因應當年奧運的賽跑計時需要而面世，因此錶盤罕有地配備跑步圈顯示功能，其重要性及稀罕度被譽為「精工界之聖杯」，此錶屬拍賣中估價最高的拍品，為$100,000至$200,000。

其次是一款造型非常獨特的Spring Drive Spacewalk，原本專為私人太空冒險家Richard Garriott製作，於2008年伴隨其為期12天的太空之旅，而拍賣中的屬精工後期推出的限量紀念版，估價為$150,000至$180,000。

▲ Kakume Speed-Timer 6138-0030型號，精鋼自動上鏈計時腕錶，配日英對照星期及日期顯示，年份約1976。（無底價拍品）（官方圖片）

▲ Bullhead 6138-0040型號精鋼自動上鏈計時腕錶，配日英對照星期及日期顯示，年份約1977。（估價$4,000–$8,000）（官方圖片）

▲ 潛水錶Prospex Green Sumo Diver Scuba SBDC019型號，配日期顯示，年份約2015，附原廠錶盒、保證卡、說明書、額外錶帶及吊牌。（估價$5,000-$10,000）（官方圖片）

而估價在數千元左右的拍品也有不少經典款式，例如1979年的Sushi Roll 5 Sports星期及日期顯示腕錶，而大受歡迎的潛水錶Tuna有較小巧的baby版本，拍賣價僅由$2,500起。此批珍藏會分兩場網拍進行，首場已於本月25日結束，而第二場拍賣的詳情將於稍後公布。