  • 31°C
香港時間 : 2020826日 (三) 17:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】印度銀行加入戰團　人民幣定存利息2.25厘誘客　

收息攻略 16:15 2020/08/26

分享：

【定期存款】印度銀行加入戰團　人民幣定存利息2.25厘誘客　

人民幣走勢獲市場看好，令人民幣定期存款吸引力增加，看好人民幣的存戶希望可藉此賺息賺價。除本地主流銀行外，印度銀行ICIC Bank也推出年息2.25厘人民幣定期存款吸客。但論吸引力，仍未算最吸睛。

人民幣走勢如何 取決兩個因素，了解按︰【下一頁

人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤，了解按︰【下一頁

印度銀行ICIC Bank推出的人民幣定期存款計劃，起存額為本金50萬元，存期一年，加上要新資金方能享受年息2.25厘。

ICICI Bank Limited是印度第二大銀行（其在印度註冊成立，其成員的法律責任是有限的）。該行於於孟買証券交易所及印度國家証券交易所上市，其美國存託憑證亦於紐約証券交易所上市。

論年息最高，則以集友銀行為首。以起存額10萬元人民幣計，定期存款一年，年息為2.6厘。

其次為招商永隆提供的人民幣定期存款，起存額同樣為本金10萬元，定存一年，年息為2.5厘。

【定期存款】印度銀行加入戰團　人民幣定存利息2.25厘誘客　

最後召集－1萬元存款利息達10厘　8月31日止，了解按︰【下一頁

疫情之下仍派息　搵出可靠收息股，了解按︰【下一頁

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

相關文章

【人民幣走勢】美匯指數積弱vs人民幣匯率強　最終會否物極必反？
2020/08/19
【人民幣走勢】美匯指數積弱vs人民幣匯率強　最終會否物極必反？
【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤
2020/08/19
【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤
【人民幣走勢】人民銀行在港發人民幣債券的啟示　進一步挑戰美元地位
2020/08/18
【人民幣走勢】人民銀行在港發人民幣債券的啟示　進一步挑戰美元地位
【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？
2020/08/17
【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？
【人民幣走勢】人民幣走勢如何　話你知取決兩個因素
2020/08/11
【人民幣走勢】人民幣走勢如何　話你知取決兩個因素

最新專欄文章 更多

【定期存款】1萬元存款年息10厘！優惠期至8月31日
2020/08/25
【定期存款】1萬元存款年息10厘！優惠期至8月31日
【定期存款人民幣定期存款　本金1萬都可賺息2.1厘
2020/08/21
【定期存款人民幣定期存款　本金1萬都可賺息2.1厘
【定期存款】人民幣定期存款利息最高8.8厘　只須本金10萬元
2020/08/20
【定期存款】人民幣定期存款利息最高8.8厘　只須本金10萬元
【定期存款】5萬元定存七日賺息5.5厘　毋須新資金
2020/08/17
【定期存款】5萬元定存七日賺息5.5厘　毋須新資金
【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？
2020/08/17
【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？
銀行 人民幣 印度 集友銀行 招商永隆 人民幣定期存款 定期存款

上一篇文章

【收息股】超高息零售股息率達11厘　買股收息「OK便利店」母企諗得過嗎？

下一篇文章

【定期存款】1萬元存款年息10厘！優惠期至8月31日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款人民幣定期存款　本金1萬都可賺息2.1厘
【定期存款人民幣定期存款　本金1萬都可賺息2.1厘
【定期存款】5萬元定存七日賺息5.5厘　毋須新資金
【定期存款】5萬元定存七日賺息5.5厘　毋須新資金
【定期存款】1萬元存款年息10厘！優惠期至8月31日
【定期存款】1萬元存款年息10厘！優惠期至8月31日
iBond 2020推出工作準備中 料息厘1.8厘好過港元定期存款
iBond 2020推出工作準備中 料息厘1.8厘好過港元定期存款
【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？
【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？
【定期存款】人民幣定期存款利息最高8.8厘　只須本金10萬元
【定期存款】人民幣定期存款利息最高8.8厘　只須本金10萬元