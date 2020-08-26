▲ 【定期存款】印度銀行加入戰團 人民幣定存利息2.25厘誘客

人民幣走勢獲市場看好，令人民幣定期存款吸引力增加，看好人民幣的存戶希望可藉此賺息賺價。除本地主流銀行外，印度銀行ICIC Bank也推出年息2.25厘人民幣定期存款吸客。但論吸引力，仍未算最吸睛。

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印度銀行ICIC Bank推出的人民幣定期存款計劃，起存額為本金50萬元，存期一年，加上要新資金方能享受年息2.25厘。

ICICI Bank Limited是印度第二大銀行（其在印度註冊成立，其成員的法律責任是有限的）。該行於於孟買証券交易所及印度國家証券交易所上市，其美國存託憑證亦於紐約証券交易所上市。

論年息最高，則以集友銀行為首。以起存額10萬元人民幣計，定期存款一年，年息為2.6厘。

其次為招商永隆提供的人民幣定期存款，起存額同樣為本金10萬元，定存一年，年息為2.5厘。

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