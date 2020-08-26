▲ 【移民澳洲】永久居民VS公民 權利義務有何不同？ -

澳洲延長港人畢業生和技術簽證5年的措施現已生效，合資格人士在簽證期滿後更可申請成為澳洲的永久居民。作為澳洲的永久居民可有哪些權利及義務？與入籍成為澳洲公民有何分別？

在澳洲簽證的新安排下，畢業生和臨時技術簽證獲延長5年或將來獲得5年簽證的港人，只要通過所有相關的性格、安全和健康檢查，居留滿5年後，即具申請成永久居民的資格。

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根據澳洲內政部的資料，作為澳洲永久居民（Permanent resident），通常可享有以下權利：

無限期留在澳洲

在澳洲工作和學習

參加澳洲的國家醫療計劃Medicare

申請銀行貸款購買物業

擔保符合條件的親屬永久居留

申請澳洲公民身份（如符合申請資格）

根據所持有旅行證件的條件，可自由往返澳洲

參加成人移民英語計劃（Adult Migrant English Program）提供的免費英語課程

在新西蘭工作

申請入籍澳洲的條件：

為永久居民或新西蘭公民

在澳洲居住最少4年或以上

通過品格測試

通過公民資格測試，分數需達到75%或以上

有長期居住在澳洲或與澳洲保持緊密聯繫的意欲

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澳洲公民（Citizenship）則可有以下權利：

申請澳洲護照，免簽證前往160個國家，允許擁有雙重國籍（Dual citizenship）

擁有選舉權和被選舉權

自由往返澳洲

在海外遇到問題時，可向澳洲領事館求助

申請學生貸款

加入澳洲軍隊

在澳洲政府部門工作

為境外出生的子女申請澳洲身份

申請成為陪審員

責任編輯：李瑩