【移民澳洲】永久居民VS公民 權利義務有何不同？
澳紐 17:25 2020/08/26
澳洲延長港人畢業生和技術簽證5年的措施現已生效，合資格人士在簽證期滿後更可申請成為澳洲的永久居民。作為澳洲的永久居民可有哪些權利及義務？與入籍成為澳洲公民有何分別？
在澳洲簽證的新安排下，畢業生和臨時技術簽證獲延長5年或將來獲得5年簽證的港人，只要通過所有相關的性格、安全和健康檢查，居留滿5年後，即具申請成永久居民的資格。
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根據澳洲內政部的資料，作為澳洲永久居民（Permanent resident），通常可享有以下權利：
- 無限期留在澳洲
- 在澳洲工作和學習
- 參加澳洲的國家醫療計劃Medicare
- 申請銀行貸款購買物業
- 擔保符合條件的親屬永久居留
- 申請澳洲公民身份（如符合申請資格）
- 根據所持有旅行證件的條件，可自由往返澳洲
- 參加成人移民英語計劃（Adult Migrant English Program）提供的免費英語課程
- 在新西蘭工作
申請入籍澳洲的條件：
- 為永久居民或新西蘭公民
- 在澳洲居住最少4年或以上
- 通過品格測試
- 通過公民資格測試，分數需達到75%或以上
- 有長期居住在澳洲或與澳洲保持緊密聯繫的意欲
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澳洲公民（Citizenship）則可有以下權利：
- 申請澳洲護照，免簽證前往160個國家，允許擁有雙重國籍（Dual citizenship）
- 擁有選舉權和被選舉權
- 自由往返澳洲
- 在海外遇到問題時，可向澳洲領事館求助
- 申請學生貸款
- 加入澳洲軍隊
- 在澳洲政府部門工作
- 為境外出生的子女申請澳洲身份
- 申請成為陪審員
責任編輯：李瑩