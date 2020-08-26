  • 31°C
香港時間 : 2020826日 (三) 17:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民澳洲】永久居民VS公民 權利義務有何不同？

澳紐 17:25 2020/08/26

分享：

【移民澳洲】永久居民VS公民 權利義務有何不同？ -

澳洲延長港人畢業生和技術簽證5年的措施現已生效，合資格人士在簽證期滿後更可申請成為澳洲的永久居民。作為澳洲的永久居民可有哪些權利及義務？與入籍成為澳洲公民有何分別？

在澳洲簽證的新安排下，畢業生和臨時技術簽證獲延長5年或將來獲得5年簽證的港人，只要通過所有相關的性格、安全和健康檢查，居留滿5年後，即具申請成永久居民的資格。

【延伸閱讀】【移民澳洲】澳洲新簽證安排已生效 3類港人可延長居留期5年

根據澳洲內政部的資料，作為澳洲永久居民（Permanent resident），通常可享有以下權利：

  • 無限期留在澳洲
  • 在澳洲工作和學習
  • 參加澳洲的國家醫療計劃Medicare
  • 申請銀行貸款購買物業
  • 擔保符合條件的親屬永久居留
  • 申請澳洲公民身份（如符合申請資格）
  • 根據所持有旅行證件的條件，可自由往返澳洲 
  • 參加成人移民英語計劃（Adult Migrant English Program）提供的免費英語課程
  • 在新西蘭工作

申請入籍澳洲的條件：

  • 為永久居民或新西蘭公民
  • 在澳洲居住最少4年或以上
  • 通過品格測試
  • 通過公民資格測試，分數需達到75%或以上
  • 有長期居住在澳洲或與澳洲保持緊密聯繫的意欲

【延伸閱讀】【移民澳洲】澳洲2020至21年技術移民職業配額出爐　邊個行業最缺人？

澳洲公民（Citizenship）則可有以下權利：

  • 申請澳洲護照，免簽證前往160個國家，允許擁有雙重國籍（Dual citizenship）
  • 擁有選舉權和被選舉權
  • 自由往返澳洲
  • 在海外遇到問題時，可向澳洲領事館求助
  • 申請學生貸款
  • 加入澳洲軍隊
  • 在澳洲政府部門工作
  • 為境外出生的子女申請澳洲身份
  • 申請成為陪審員

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝＝

hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱
 
84日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

 

＝＝＝＝＝＝＝

更多移民海外資訊，按此瀏覽「移民海外知多啲」專頁

欄名 : 移民攻略

相關文章

【移民澳洲】80後港設計師移民悉尼慢活人生　約426萬港元購千呎單位
2020/07/19
【移民澳洲】80後港設計師移民悉尼慢活人生　約426萬港元購千呎單位
【移民澳洲】90後港女生自學IT技術移民澳洲 年薪過百萬 可擁無限有薪年假、以股代薪
2020/08/12
【移民澳洲】90後港女生自學IT技術移民澳洲 年薪過百萬 可擁無限有薪年假、以股代薪
【移民澳洲】90後港女生自學電腦編程技術移民澳洲 買澳洲樓增被動收入 冀提早退休
2020/08/12
【移民澳洲】90後港女生自學電腦編程技術移民澳洲 買澳洲樓增被動收入 冀提早退休

最新專欄文章 更多

【移民澳洲】澳洲新簽證安排已生效 3類港人可延長居留期5年
2020/08/24
【移民澳洲】澳洲新簽證安排已生效 3類港人可延長居留期5年
【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國　需要準備甚麼文件？
2020/08/24
【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國　需要準備甚麼文件？
【移民加拿大】加國大西洋四省試點計劃接受網上申請
2020/08/21
【移民加拿大】加國大西洋四省試點計劃接受網上申請
【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤
2020/08/20
【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤
【移民澳洲】澳洲2020至21年技術移民職業配額出爐　邊個行業最缺人？
2020/08/19
【移民澳洲】澳洲2020至21年技術移民職業配額出爐　邊個行業最缺人？
移民 新西蘭 澳洲

下一篇文章

「世界城市名冊」出爐 各熱門移居地 世界樞紐排第幾？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版