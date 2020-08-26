【投資美股】入市美股 4個你要知的基本知識

▲ 【投資美股】入市美股 4個你要知基本知識

美國股市是全球最大的國際股票市場。紐約證券交易所（NYSE）及納斯達克證券交易所（Nasdaq）是世界上兩個最大的證券交易所，截至2020年3月，其上市股票的累積市值分別高達25.53萬億美元和11.23萬億美元，而且正在持續增長，吸引了大量投資者的目光。

疫情下市況波動，而美股則持續保持強勁，的確令不少投資者心思思想沾手。不過在香港買美股始終是隔山買牛，所以我們綜合了4個投資美股的基礎知識，用S-O-F-I口訣方便大家學習，讓你為踏入新投資領域作好準備。

1. S=Symbol股票代號

股票代號（Stock symbol或Ticker symbol）是一組縮寫、代碼或代號。

與港股以數字作為股票代號不同，美股的代號由英文字母組成，例如蘋果是AAPL、Netflix是NFLX、Facebook是FB。熟記心儀的股票代號對股價追蹤和買賣非常有幫助。

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2. O=Open開市時間

美國紐約股市的開市時間以紐約當地（美國東岸）時間計算，不設中午休市。紐約股市採用冬令和夏令時間，所以有兩個交易時間：

夏令期間（3月至11月）：香港時間晚上9:30至凌晨4:00

冬令期間（11月至3月）：香港時間晚上10:30至凌晨5:00

另外需要留意的是，美股市場會於美國的公眾假期期間休市，以下為2020年下半年紐約證交所及納斯達克半日休假及休市節日。

日期 節日 紐約證交所及納斯達克 2020年9月7日 勞動節 休市 2020年11月26日 感恩節 休市 2020年11月27日 感恩節翌日 下午1時休市 2020年12月24日 聖誕節前夕 下午1時休市 2020年12月25日 聖誕節 休市

3. F=Fees費用

美股入場費相宜，買賣港股一般以一手為交易，但美股可以一股為買賣單位，例如一股Facebook只需約280美元，而Netflix大約490美元一股。有券商推出的零碎股票，更可讓投資者可以低至10美元的投資額擁有零碎股票，令投資美股門檻更低。

另外要注意的是投資費用，除了必要的政府及交易所收費，代理人股務交易費用多寡取決於選用哪個投資平台。以主打$0佣金的SoFi Hong Kong為例：

項目 收費機構 費用 政府/交易所收費 美國證交會費 沽盤 0.00221%* 交易徵費 沽盤 每股0.0000119美元^ 代理人服務 SoFi Hong Kong 佣金 免費 託管費 免費 平台費 免費 會員費 免費 開戶費 免費 *最低0.01美元

^最低0.01美元，最高5.95美元

傳統投資美股門檻高、雜費多，因此對於投資新手來說，選擇$0佣金、$0隱藏費用及$0會員費的交易平台可是一個新趨勢。

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4. I=Index指數

美股市場追蹤股市表現的三大指數分別是：標準普爾500指數、道瓊斯工業平均指數及納斯達克綜合指數。



標準普爾500指數（S&P 500）包涵了美國500間企業的股票，代表着美國80%股票市場的總值，是反映美股市場整體動向最具指標性的指數。



道瓊斯工業平均指數（DJIA）又稱道瓊斯指數或簡稱道指。道瓊斯指數以「價格加權」的方式追蹤美國30間最大型的上市企業。



納斯達克綜合指數（NASDAQ Composite Index）以市值計算並追蹤所有於其交易所上市的股票，是一個非常適合用作評估美國科技產業走勢的指數。納斯達克股票交易所是全球首個電子股票交易平台，於納斯達克股票交易所上市的公司大多為建基於互聯網的企業及科技公司。

最後提提大家，投資美股前要多做功課，例如了解欲投資企業的季度報告、比較投資平台收費細明等等，自然事半功倍。

【關於SoFi Hong Kong】

SoFi Hong Kong是香港$0佣金證券交易程式，同時是證監會持牌券商，平台提供零佣金、零平台費及零託管費交易。SoFi總部位於美國加州三藩市，是美國最大、發展最快的金融科技公司之一，全球有超過100萬位會員。

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