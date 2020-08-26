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八達通無用3年要扣行政費？即睇免扣錢方法

日常開支 13:26 2020/08/26

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八達通無用3年要扣行政費？即睇免扣錢方法 -

八達通是港人常用的付款工具，不少人更持有多於1張的八達通作為備用。不過，八達通公司早前於社交平台發文，指由2017年10月1日起發出的租用版成人八達通，若連續3年無增值或使用，將於今年10月1日起收取行政費。如何可避免被扣錢？要留意以下教學。

八達通公司發文指，2017年10月1日起發出的租用版成人八達通，且連續3年未用作交易或增值，會被視為「不常用八達通」。該些八達通將於今年10月1日起，會被收取每年15元的不常用八達通行政費，並會從該八達通的餘額及按金中扣除。

「不常用八達通」行政費只適用於不記名租用版成人八達通及客戶為年齡18至59歲及無享有任何乘車優惠的租用版個人八達通。此行政費將不適用於下列八達通類別：

  • 不記名租用版小童及長者八達通
  • 附有殘疾人士及學生優惠的租用版個人八達通
  • 年齡在18歲以下和60歲或以上的租用版個人八達通客戶
  • 銷售版八達通 (包括不記名及個人八達通)
  • 因租用版八達通更換計劃而發行的新八達通

若要確定所持的八達通是否為「不常用八達通」，可透過八達通網站、八達通App或八達通服務站查詢八達通的狀況。

如現持有的八達通符合「不常用八達通」的定義，為避免繳付行政費，可採用以下方法：

  • 透過八達通App、八達通服務站或任何港鐵客務中心重新啟動，之後繼續用作交易或增值
  • 如果不再需要使用該八達通，可到港鐵客務中心辦理退款，並將款項：
    直接增值至另一八達通（包括iPhone及Apple Watch內的八達通及Samsung Pay內的Smart Octopus）；或以現金退回

詳情可瀏覽：八達通網站

責任編輯：李瑩

 

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