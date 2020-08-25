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施永青看香港樓市走勢及機遇（有片）【系列四之二】

理財學堂 19:29 2020/08/25

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《香港經濟日報》App財金名家睿智理財講座，今次請來中原地產創辦人施永青，與大家分享對香港樓市走勢及機遇的看法。

第三節請看【下一頁

面對政治爭拗、經濟前景不明朗等因素，本港樓價未有下行，施永青認為與港府實施的樓市辣招屬雙刃劍，令入市人士的成本大增，同時令賣家放盤更審慎，二手市場交投活躍度減，買家轉向一手市場，亦令發展商開售樓盤價格可企得較硬。一手市場價錢比以往穩。

施永青認為看本港樓市，先留意誰才是真正的樓市參與者，即發展商的真正銷售對象。

為何有些經濟學者、分析員常說樓價無得升？他是以普通人的收入去計算樓價是否可負擔，但普通人很久沒參與這場遊戲，已非這個市場的參與者……即找錯對象。球賽打得好與不好，視乎落場球員球技、教練和領隊在行與否，研究觀眾球技哪有用？

第一節請看【上一頁

《香港經濟日報》App由8月4日起一連8個星期二晚上7:30，八大財金名家陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東及巴曙松在此坐陣！詳情

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欄名 : 財金名家 睿智理財講座

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