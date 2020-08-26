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【在家工作】在家工作方便炒股　可能更易做錯投資決定

退休及生活保障 08:00 2020/08/26

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【在家工作】在家工作方便炒股　可能更易做錯投資決定

新冠肺炎疫情仍困擾本港經濟，不少企業都響應政府實行「在家工作」政策，有部分打工更無奈要放無薪假，變相被迫宅在家。有打工仔在這段日子「在家炒股」，希望賺點快錢幫補一下。

在疫情衝擊下，各行各業都受到打擊，也有不少打工仔被裁員，又或者被迫放無薪假。但大家有沒有留意，股市的成交仍然暢旺，似乎不太受疫情影響。

環球量寬　推升股市

環球股市向好，其中一個原因是全球央行採取量化寛鬆的貨幣政策。一言以敝之，那就是有大量資金在市場游走，所以，股市仍然給人一種「欣欣向榮」的感覺。

宅在家中　方便炒股

事實上，除了一些沒有了工作而被迫留在家的散戶外，更多本身是有工作的，但因為疫情而要在家工作的人，也因為工作時間和環境比前方便，也就多了時間炒股。

總之，由於近期股市的表現尚可，大家都似乎可以在股市中賺到錢，總算有些收入，大家也就樂此不疲，所以，也不管疫情是否可以盡快過去。

緊盯股市　易錯決定

不過，財務策劃師唐德玲提醒，炒股不是想像中容易的，如果真的可以輕輕鬆鬆就賺到份人工，還有人願意辛辛苦苦去返工？！

而且，當你有很多時間盯著股市走勢時，妳就會受很多「噪音」干擾，容易做錯決定。而且，買賣愈頻密，出錯的機會也愈大。

所以，她奉勸一句，切勿貪勝不知輸，真的要量力而為

欄名 : 理財學堂

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