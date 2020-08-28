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【人民幣走勢】人民幣錢景可期？星展王良享@ET財智TALK 星期一晚8點見！

理財學堂 11:30 2020/08/28

分享：

2020年外滙市場風起雲湧，美滙向下，非美元貨幣如人民幣可看高一綫？星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享（Tommy）於8月31日（周一）晚上8點將於《ET財智TALK》內分析人民幣最新走勢。Mark低時間、Bookmark埋呢個網址，到時見！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.comFacebook專頁YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫8月節目內容：

2020年8月24日 嘉賓：葉浩華 惠理基金固定收益投資首席投資總監
債券投資有咩注意？惠理葉浩華拆解債市回報與風險（立即觀看）

2020年8月17日 嘉賓：范卓雲 滙豐私人銀行董事總經理兼亞洲區首席市場策略師
聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（有片）

2020年8月10日 嘉賓：陳健豪 艾德證券期貨董事總經理
美滙弱歐元強　吼準時機買歐元？專家陳健豪話你知下半年投資外滙睇咩位（有片）

2020年8月3日 嘉賓：姚文松 天星銀行（Airstar Bank）替任行政總裁
虛擬銀行（Virtual Bank）市場係點？天星銀行Airstar姚文松現身說法（有片）

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【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : ET財智TALK

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ET財智TALK - 金價創新高 A股健康牛 南方東英李雪恒教路ETF部署策略（有片）
2020/07/27
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美元 人民幣 經濟 外滙 香港 星展銀行

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