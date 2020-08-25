▲ 【退休規劃】公務員退休的四個大忌 第3、4點更要留神

打工仔努力為資本增值，無非要儲夠資產，幫自己退休後能月月出糧，令自己退休生活過得好一點。在規劃退休生活，思考如何為資本增值的同時，有否想過原來退休後也應該有所為有所不為？特別是能享受長俸的公務員，有些戒條或許要留意。

專欄作家曾智華對公務員，甚至是高官的退休後生活有其看法，認為有四個戒條要留意：

1.每月長俸要谷到盡

一筆過退休金攞零，將每月長俸谷到盡，以確保未離世前有肯定生活質素保證，不用心慌慌。兼且，每月長俸跟通脹調節，保持一定水平。

倒轉，若選一次過先取幾百萬，以近年幾乎無息環境，揸住必手痕，極易投資這樣那樣「金融產品」。經驗顯示，蝕幾百萬，易過借火。

2.切勿做生意

公務員訓練，強調跟足規矩。只有黑白，沒有灰色（危險地帶）。幾十年後，想學做「奸商」或游走灰色地帶？你根本冇可能與早在業內者較量，輸硬！交學費都交傻。

3.職位避嫌

切勿加盟與昔日部門或職位有關的公司。別人高薪請你，不是傻的，一定是想「買」你的關係，你掌握的資料，甚或希望你影響前下屬，全部有違專業道德，必被前同事鄙視，衰收尾。

4.勿為大富豪打工

切勿貪高薪為大富豪打工。不少富豪，你做高官時，打拱作揖事事奉承，只因希望影響你及取得政策傾斜。

個別決策高官在此環境下，心高氣傲目中無人，得罪了富豪不自知，種下復仇心態。一於等你退休後，先高薪羅致，成下屬後，再施展羞辱大法。在其他集團高層前玩殘你，一洩昔日被你官威欺弄之仇。

高官退休，點過埋三分一人生，各師各法。

但仍以穩健財務自由為第一考慮。

【點樣可以退休後月月出糧？按此】