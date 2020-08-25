  • 31°C
香港時間 : 2020825日 (二) 18:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【金價走勢】金礦股回調　看好金價走勢哪些是低吸之選？

理財學堂 18:00 2020/08/25

分享：

【金價走勢】金礦股回調　看好金價走勢哪些是低吸之選？

黃金價格回落，金礦股亦隨同下跌，以至金礦股表現近日較遜色。若長遠看好金價走勢，想低吸金礦股，市場上有哪些選擇可考慮？專欄作家曾廣標認為，貪平可以買靈金（03330），遇急跌買紫金（02899）。

曾廣標指，留意到金價在接近1,920美元仍見有買盤，認為暫階段只是勁升過急後的調整，美元強不了，金價後市仍看好。貪平可以買靈金（03330），遇急跌買紫金（02899）。

金礦中的雪茄屁股

此前，曾廣標曾撰文指，靈寶黃金是老牌金礦股，但多年來表現欠佳，蝕本多過賺錢，老礦開採成本高，新礦管理不善。近兩年發奮，出售了銅加工業套回十多億現金，前年派息20分回饋股東，集中精力開採在各省和鄰國吉爾吉斯的金礦，可是去年仍錄得二億多元虧損，不派息，股價因此在黃金大牛市也不懂升，在1.4元橫行了一段日子。

管理層認為去年的虧損已收窄，反映出改革已有成績云，但金融市場面對又虧損及沒息派又怎能接受？因而淪為金礦妖股衰股。

靈寶黃金股價未反存量黃金大幅升值

然而，爛船三分釘，靈寶黃金已是金礦中的雪茄屁股，估值極度落後，現時帳面資產淨值仍略高於2港元，股價打七折，還完全沒有反映存量黃金近年的大幅升值。

根據去年年報，在十二月底年結日，集團總黃金儲備及資源為137.61噸，單是計算黃金藏量，市價已增加至700億人民幣左右。與其他金礦股一樣，靈金亦開採銅和白銀，兩者價格今年也顯著上升。

現時，靈金H股連不流通的內資股總市值只是約12億元，與所擁的金礦價值完全不成比例。只要不再蝕本，就已極度超值了!可趁金價回吐時收集。

【持有山東黃金的理由：按此

【財息兼收之選：按此（收費文章）】

 

欄名 : 理財學堂

相關文章

【金價走勢】黃金價格走勢受制美匯指數　短綫有機會回落
今日
【金價走勢】黃金價格走勢受制美匯指數　短綫有機會回落
【金價走勢】黃金價格升勢持續　黃金好友邵志銘：應趁金價回調吸納
2020/08/24
【金價走勢】黃金價格升勢持續　黃金好友邵志銘：應趁金價回調吸納
【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
2020/08/23
【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
2020/08/18
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
【金價走勢】買金的理由 黃金價格長期升幅驚人 保值功能獨一無二
2020/08/14
【金價走勢】買金的理由 黃金價格長期升幅驚人 保值功能獨一無二

最新專欄文章 更多

【債券市場】投資債券有咩注意？ 專家講解揀選心得
今日
【債券市場】投資債券有咩注意？ 專家講解揀選心得
花旗銀行上半年數碼交易激增逾倍 推「轉數入Citi」助數碼化財富管理
2020/08/24
花旗銀行上半年數碼交易激增逾倍 推「轉數入Citi」助數碼化財富管理
【金價走勢】黃金價格升勢持續　黃金好友邵志銘：應趁金價回調吸納
2020/08/24
【金價走勢】黃金價格升勢持續　黃金好友邵志銘：應趁金價回調吸納
【留畀個孫】網民繼承祖父2,700萬元蘋果股票 問︰應不應該賣？
2020/08/24
【留畀個孫】網民繼承祖父2,700萬元蘋果股票 問︰應不應該賣？
【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
2020/08/23
【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
黃金股 H股 金價 黃金

上一篇文章

「世界城市名冊」揭盅　邊個熱門移居地級別最高？

下一篇文章

【金價走勢】黃金價格走勢受制美匯指數　短綫有機會回落
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
今日理財筆記 - 退休想安享晚年　小心呢5大風險！
退休想安享晚年　小心呢5大風險！
數碼人民幣怎運作？ 香港應如何把握機遇？
數碼人民幣怎運作？ 香港應如何把握機遇？
理財StarTalk - 【我要做業主】公屋出身婚後做業主　「細龍生」鄭世豪靠影帝張家輝啟發決心買樓
【我要做業主】公屋出身婚後做業主　「細龍生」鄭世豪靠影帝張家輝啟發決心買樓
【金價走勢】黃金價格升勢持續　黃金好友邵志銘：應趁金價回調吸納
【金價走勢】黃金價格升勢持續　黃金好友邵志銘：應趁金價回調吸納
【留畀個孫】網民繼承祖父2,700萬元蘋果股票 問︰應不應該賣？
【留畀個孫】網民繼承祖父2,700萬元蘋果股票 問︰應不應該賣？