▲ 【金價走勢】金礦股回調 看好金價走勢哪些是低吸之選？

黃金價格回落，金礦股亦隨同下跌，以至金礦股表現近日較遜色。若長遠看好金價走勢，想低吸金礦股，市場上有哪些選擇可考慮？專欄作家曾廣標認為，貪平可以買靈金（03330），遇急跌買紫金（02899）。

曾廣標指，留意到金價在接近1,920美元仍見有買盤，認為暫階段只是勁升過急後的調整，美元強不了，金價後市仍看好。貪平可以買靈金（03330），遇急跌買紫金（02899）。

金礦中的雪茄屁股

此前，曾廣標曾撰文指，靈寶黃金是老牌金礦股，但多年來表現欠佳，蝕本多過賺錢，老礦開採成本高，新礦管理不善。近兩年發奮，出售了銅加工業套回十多億現金，前年派息20分回饋股東，集中精力開採在各省和鄰國吉爾吉斯的金礦，可是去年仍錄得二億多元虧損，不派息，股價因此在黃金大牛市也不懂升，在1.4元橫行了一段日子。

管理層認為去年的虧損已收窄，反映出改革已有成績云，但金融市場面對又虧損及沒息派又怎能接受？因而淪為金礦妖股衰股。

靈寶黃金股價未反存量黃金大幅升值

然而，爛船三分釘，靈寶黃金已是金礦中的雪茄屁股，估值極度落後，現時帳面資產淨值仍略高於2港元，股價打七折，還完全沒有反映存量黃金近年的大幅升值。

根據去年年報，在十二月底年結日，集團總黃金儲備及資源為137.61噸，單是計算黃金藏量，市價已增加至700億人民幣左右。與其他金礦股一樣，靈金亦開採銅和白銀，兩者價格今年也顯著上升。

現時，靈金H股連不流通的內資股總市值只是約12億元，與所擁的金礦價值完全不成比例。只要不再蝕本，就已極度超值了!可趁金價回吐時收集。

【持有山東黃金的理由：按此】

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