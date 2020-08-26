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小王牛肉麵全日外賣自取9折 New Balance觀塘Pop Up Store低至2折

消費錦囊 07:00 2020/08/26

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、小王牛肉麵：全日外賣自取9折

即日起至8月31日，小王牛肉麵單點餐牌全日外賣自取9折優惠。

餐牌

  • 鑽石山荷里活廣場3樓373號舖 （電話： 2324 6628）
  • 九龍灣德福廣場二期4樓410舖 （電話： 2997 2281）
  • 青衣城2樓218A號舖 （電話： 2432 1919）堂食：11am-6pm （外賣自取： 11am-9pm）
  • 屯門V City 1樓L1-12號舖 （電話： 2698 3030）堂食：9am-6pm （外賣自取： 9am-9pm）

2、New Balance：Pop Up Store 低至2折

New Balance即日起至9月1日於觀塘設Pop Up Store，全場低至2折。

時間： 上午11時至下午8時 （8月26至8月31日）
上午11時至下午2時（9月1日）

地點： 觀塘偉業街 133 號一樓 Inspire Hub 全層

3、篤篤船麵：外賣自取6折優惠

即日起，惠顧篤篤船麵主餐牌指定單點項目，晚上6時後外賣自取，即享抗疫價6折優惠。招牌超級牛魔皇大船麵 （原價 $68） 折後只需 $41。香茅豬扒撈檬 （原價 $50） ） 折後只需$30，飲品同部份泰式小食同樣享有優惠。優惠不適用於惠顧細碗船麵，外賣包裝每份$2 （不設折扣）。

  • 深水埗深旺道28號V Walk商場2樓147號鋪（電話： 2720 7328）
  • 荃灣眾安街68號千色匯I期2樓2031號舖（電話：2320 1080）

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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