小王牛肉麵全日外賣自取9折 New Balance觀塘Pop Up Store低至2折

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【Back To School】Apple/Lenovo/ASUS/Dell都有優惠！大專院校電腦優惠合集
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1、小王牛肉麵：全日外賣自取9折
即日起至8月31日，小王牛肉麵單點餐牌全日外賣自取9折優惠。
2、New Balance：Pop Up Store 低至2折
New Balance即日起至9月1日於觀塘設Pop Up Store，全場低至2折。
時間： 上午11時至下午8時 （8月26至8月31日）
上午11時至下午2時（9月1日）
地點： 觀塘偉業街 133 號一樓 Inspire Hub 全層
3、篤篤船麵：外賣自取6折優惠
即日起，惠顧篤篤船麵主餐牌指定單點項目，晚上6時後外賣自取，即享抗疫價6折優惠。招牌超級牛魔皇大船麵 （原價 $68） 折後只需 $41。香茅豬扒撈檬 （原價 $50） ） 折後只需$30，飲品同部份泰式小食同樣享有優惠。優惠不適用於惠顧細碗船麵，外賣包裝每份$2 （不設折扣）。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選