▲ 【金價走勢】黃金價格走勢受制美匯指數 短綫有機會回落

美匯指數有反彈條件，投資者或借勢沽金平倉獲利離場，對黃金價格走勢或構成不利影響。有外匯分析師認為，若美匯指數向上突破關鍵阻力位94水平，對金價會構成負面影響，下試1,862支持。

市場伺機沽金平倉獲利

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，金價累積龐大升幅之後，市場已密切留意有什麼藉口可以平倉獲利離場，再等待金價大跌之後，才考慮重新趁低吸納。

新冠疫苗短期面世紓緩市場氣氛

事實上，金融市場已經絕對有共識，環球各國短期內會有不同的疫苗面世，這個未來定必有助環球經濟復甦，令避險情緒大幅降溫。若經濟復甦，各國央行或會減少甚至暫停量寬規模。

歐洲經濟相對美國更差

另外，盧楚仁指，最左右金價去向的美匯指數亦出現回升的勢頭，最主要是歐洲央行的會議記錄顯示貨幣政策較聯儲局更為鴿派，而且歐洲的一系列PMI數據比美國的差很多。故在兩地經濟及貨幣政策比較下，明顯歐元區的絕對被比下去。

美匯指數能否升穿94是關鍵

美匯指數最關鍵的阻力位在94水平，盧楚仁指，如美匯指數向上突破此水平的話，相信對金價會造成負面影響，估計金價亦會向下突破1,862美元的支持位，而邁向下方另一重大支持位1,765美元。

▲ 美匯指數最關鍵的阻力位在94水平，盧楚仁指，如美匯指數向上突破此水平的話，相信對金價會造成負面影響

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