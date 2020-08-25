▲ 【債券市場】投資債券有咩注意？ 專家講解揀選心得

講投資點止股市商品，還有債券市場。想投資債市，應如何入手？惠理基金固定收益投資首席投資總監葉浩華（Gordon）於《ET財智TALK》拆解投資者疑惑。

近年出現股債齊升或股債雙殺的現象，Gordon認為與4項因素有關：1. 美國聯儲局今年在市場大舉買債，推升債價；第二，資金流入股市；第三，「FOMO」（Fear Of Missing Out）當道，深怕錯失機會而要跟風追貨；第四，市場上好的選擇有限，資金湧至美股及美國國債。

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▲ 資產不斷買入美國國債，債息持續偏低。

如何看中國債券市場？

不少人聞高息債便聯想到違約風險高，Gordon指，以中國債券市場為例，可分為房地產板塊及非房地產板塊，房地產板塊的債券違約風險非常可控，非房地產板塊企業的業務近年受中美貿易戰及新冠肺炎夾擊，債券違約風險相對較高。

現時有多種途徑投資債券，投資者如何選擇呢？Gordon指，直接投資債券的入場門檻高，投資者需相當熟悉債市，且對自己選債眼光有信心；而債券ETF屬被動式操作，直接追蹤相關指數，債券基金則較靈活，基金經理會主動調整組合。

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責任編輯︰陳啟昌

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