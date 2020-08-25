▲ 「世界城市名冊」出爐 各熱門移居地 世界樞紐排第幾？

本港局勢不穩，港人移居海外的意欲增。選擇移居地除了要考慮當地的生活水平、文化及移民政策外，也可參考該城市在國際社會的經濟地位，衡量到當地發展的前景。全球化與世界城市（GaWC）早前發布的《世界城市名冊2020》，排列不同城市在全球經濟的位置及參與度，倫敦及紐約位列最高等級，香港及新加坡則緊隨其後。

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GaWC由英國拉夫堡大學的研究團隊組成，自從2000年以來不定期發布《世界城市名冊》，根據不同城市在全球經濟的位置及參與度分為4個等級，以國際公司的高級生產服務業供應，如會計、廣告、金融和法律等，評估城市在國際經濟網絡中的位置。

級別由高到低順序為Alpha級（Alpha++、Alpha+、Alpha和Alpha -）、Beta級（Beta+、Beta和Beta -）、Gamma級（Gamma +、Gamma和Gamma -）；另外還有「High Sufficiency」和「Sufficiency」，即此級別城市能為該城市提供足夠的服務，毋須依賴其他世界城市。

本年度世界城市以倫敦及紐約最高，奪得Alpha＋＋級別；香港、新加坡、上海、北京、杜拜、巴黎、東京則屬Alpha＋的級別。

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至於熱門移民地區，台灣不同城市的等級分別為：台北Alpha-，台中Gamma，高雄Gamma-，新竹和台南則是Sufficiency。

英國不同城市的等級分別為：倫敦Alpha＋＋，曼徹斯特及愛丁堡Beta-，伯明翰及利茲High Sufficiency。

澳洲不同城市的等級分別為：悉尼Alpha、墨爾本Alpha－，布里斯班Beta＋及珀斯Beta。

詳細排名可瀏覽：《世界城市名冊2020》（The World According to GaWC 2020）

責任編輯：李瑩