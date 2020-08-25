  • 31°C
香港時間 : 2020825日 (二) 18:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Back To School】Apple/Lenovo/ASUS/Dell都有優惠！大專院校電腦優惠合集

消費錦囊 17:25 2020/08/25

分享：

【Back To School】Apple/Lenovo/ASUS/Dell都有優惠！大專院校電腦優惠合集

受新冠肺炎疫情影響，不少大專院校宣布首學期採用網上授課。網上學習少不免要用到電腦，而大專院校最近已聯同電腦品牌推出Notebook Ownership Program大專電腦優惠，多個熱門電腦品牌如Lenovo、HP、Apple都有優惠。

【延伸閱讀】【網上電腦節】在家工作需添購電腦？網上電腦節優惠低至5折起

如果家長或學生的預算不多，可以考慮Lenovo IdeaPad S145（i3），只需2,999元。另一個電腦品牌HP 15s（i3）售價則為3,990元。兩部皆為入門級電腦，足夠學生日常使用。

Lenovo電腦優惠

HP電腦優惠

至於Dell及ASUS的兩大品牌，最便宜的有Dell Inspiron 5300（i5）售價為5,790元;而ASUS VivoBook 14 （N4020）價格為2,998元。

DELL電腦優惠

ASUS電腦優惠

蘋果電腦優惠

如果喜歡蘋果產品的話，不少大專院校都有提供蘋果電腦優惠。最便宜的13吋256GB的Macbook Air，原價7,799元，折扣後只需6,429元，還贈送價值698元的Monocozzi 7合1多功能接駁器。至於iPad，最便宜只需2,338元。

蘋果電腦優惠

除了大專院校的蘋果電腦的優惠外，蘋果官網亦有提供全年教育優惠，MacBook Air 6,999元起，MacBook Pro 9,199元起，惟優惠不及大學電腦優惠計劃吸引。

蘋果官網︰按此

恒生信用卡優惠

此外，由即日起至2020年11月30日，憑已登記之指定恒生信用卡於指定商戶之校園電腦展銷計劃網頁或路展單一簽賬滿6,000元，可享高達6% Cash Dollars回贈優惠。

登記網站︰按此

各大院校優惠網址：

香港大學（即日至10月31日）：AppleASUS、Dell、HP、Lenovo

香港中文大學（即日至11月7日）：AppleASUS、Dell

科技大學（即日至10月31日）：AppleASUS、Dell

理工大學（即日至10月31日）：Apple

香港城市大學（8月17日起）：Apple、acerDell、Lenovo、Samsung

香港浸會大學（即日至10月31日）：AppleMicrosoft

香港公開大學（即日至10月31日）：AppleASUS、Lenovo

教育大學（即日至10月31日）：AppleLenovo、HP、ASUS

嶺南大學（8月尾開始）：Apple

香港樹仁大學（即日至10月31日）：Apple、acer

香港恒生大學（即日至到10月31日）：AppleacerMicrosoftHP、AUSU

職業訓練局（VTC）（即日至10月31日）：AppleLenovo、ASUSMicrosoft

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【七夕情人節】最後衝刺！LVMH購物網站24S 七夕情人節優惠低至75折
今日
【七夕情人節】最後衝刺！LVMH購物網站24S 七夕情人節優惠低至75折
嘉麟樓限量版迷你奶黃月餅 即日起網上預訂
今日
嘉麟樓限量版迷你奶黃月餅 即日起網上預訂
Green Common Happy Cow雪糕買1送1
今日
Green Common Happy Cow雪糕買1送1
HOKO Farm外賣自取優惠　水牛芝士莎樂美腸薄餅$60
2020/08/24
HOKO Farm外賣自取優惠　水牛芝士莎樂美腸薄餅$60
Subway美式嫩烤雞肉潛艇堡　$6折扣優惠
2020/08/24
Subway美式嫩烤雞肉潛艇堡　$6折扣優惠
著數優惠 職業訓練局 香港樹仁大學 香港浸會大學 香港城市大學 香港大學 香港公開大學 香港中文大學 香港恒生大學 HP

下一篇文章

【七夕情人節】最後衝刺！LVMH購物網站24S 七夕情人節優惠低至75折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
嘉麟樓限量版迷你奶黃月餅 即日起網上預訂
嘉麟樓限量版迷你奶黃月餅 即日起網上預訂
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！8大影視串流平台收費比較
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！8大影視串流平台收費比較