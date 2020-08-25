▲ 【Back To School】Apple/Lenovo/ASUS/Dell都有優惠！大專院校電腦優惠合集

受新冠肺炎疫情影響，不少大專院校宣布首學期採用網上授課。網上學習少不免要用到電腦，而大專院校最近已聯同電腦品牌推出Notebook Ownership Program大專電腦優惠，多個熱門電腦品牌如Lenovo、HP、Apple都有優惠。

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如果家長或學生的預算不多，可以考慮Lenovo IdeaPad S145（i3），只需2,999元。另一個電腦品牌HP 15s（i3）售價則為3,990元。兩部皆為入門級電腦，足夠學生日常使用。

▲ Lenovo電腦優惠

▲ HP電腦優惠

至於Dell及ASUS的兩大品牌，最便宜的有Dell Inspiron 5300（i5）售價為5,790元;而ASUS VivoBook 14 （N4020）價格為2,998元。

▲ DELL電腦優惠

▲ ASUS電腦優惠

蘋果電腦優惠

如果喜歡蘋果產品的話，不少大專院校都有提供蘋果電腦優惠。最便宜的13吋256GB的Macbook Air，原價7,799元，折扣後只需6,429元，還贈送價值698元的Monocozzi 7合1多功能接駁器。至於iPad，最便宜只需2,338元。

▲ 蘋果電腦優惠

除了大專院校的蘋果電腦的優惠外，蘋果官網亦有提供全年教育優惠，MacBook Air 6,999元起，MacBook Pro 9,199元起，惟優惠不及大學電腦優惠計劃吸引。

蘋果官網︰按此

恒生信用卡優惠

此外，由即日起至2020年11月30日，憑已登記之指定恒生信用卡於指定商戶之校園電腦展銷計劃網頁或路展單一簽賬滿6,000元，可享高達6% Cash Dollars回贈優惠。

登記網站︰按此

各大院校優惠網址：

香港大學（即日至10月31日）：Apple、ASUS、Dell、HP、Lenovo

香港中文大學（即日至11月7日）：Apple、ASUS、Dell

科技大學（即日至10月31日）：Apple、ASUS、Dell

理工大學（即日至10月31日）：Apple

香港城市大學（8月17日起）：Apple、acer、Dell、Lenovo、Samsung

香港浸會大學（即日至10月31日）：Apple、Microsoft

香港公開大學（即日至10月31日）：Apple、ASUS、Lenovo

教育大學（即日至10月31日）：Apple、Lenovo、HP、ASUS

嶺南大學（8月尾開始）：Apple

香港樹仁大學（即日至10月31日）：Apple、acer

香港恒生大學（即日至到10月31日）：Apple、acer、Microsoft、HP、AUSU

職業訓練局（VTC）（即日至10月31日）：Apple、Lenovo、ASUS、Microsoft

責任編輯：曹佩鈞