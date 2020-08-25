【港股分析】港股整固 一隻應現時買入的優質科技股

中美關係趨於緊張，內地又擔心流動性由寬鬆轉向中性，A股隨即碰上冷風，港股也難免失去攀升動力。然而，在整固及下跌行情之下，更是買入優質股的時機，京東 （09618） 就不應錯過。

京東第二季績超預期

京東是內地電商巨頭之一，從剛公布的半年業績及近日的業務布局看，公司的護城河競爭優勢愈見鞏固。

在第二季，京東的業績超市場預期，收入為2,011億元（人民幣•下同），按年升33.8%。在非公認會計準則下的經營利潤和歸屬於普通股股東的淨利潤為56億元及59億元，按年分別升75%及66.1%。

按收入分布看，於上半年，電子產品及家用電器商品類繼續是最大收入來源，這一直是京東的強項，達1,918億元，按年升19.7%，佔總收入55.2%。日用百貨商品收入1,165億元，按年升42%，佔總收入33.6%，這則是京東的增長點，也令京東擺脫只靠賣3C產品支撑的局面。

▲ 京東電商引進更多品牌合作商。

物流是京東的優勢

京東一直銳意打造自營的強大物流系統，截至6月底，京東物流已經營超過750個倉庫。京東一向採用常規倉配模式，品牌商將貨物由自己的大倉送到京東大倉，再送到各地區分揀中心，然後到配送站，再落到消費者手中。

到了今年，即時配送競賽加劇，即日以至1小時配送愈見普遍，美團及餓了麼亦開放配送平台，由外賣拓展至配送萬物。京東超市旗下已於去年展開「物競天擇」項目布局，旨在打造去中心化網絡，即物流鏈路徑會變短，貨品從品牌商大倉，送到京東與品牌商物競天擇網點，之後就到消費者手。

▲ 京東物流中心

由於配送距離的縮短，運營配送成本得以大幅降低，效率也得以提升。不過，這與常規物流是互補而非競爭，當然要靠智能演算法才做到。

物流是京東的優勢，物流及其他服務於上半年錄得154億元收入，按年升54.4%，佔總收入4.43%。剛在8月中，京東斥30億元收購跨越速運，切入B端貨運市場。於7月底，向利豐作1億美元戰略投資，布局全球供應鏈，以上均是再壯大物流供應鏈的舉措。

▲ 京東發展自家物流

憧憬京東健康、京東數科獨立上市

隨京東用戶流量增加，年度活躍用戶數由3月底的3.87億，增至6月底的4.17億，亦帶動廣告收入，上半年達236億元，按年升23%。

總結來說，京東的電商本業愈見紮實，京東物流估值愈來愈高，兼且旗下還有京東健康（類似於平安好醫生）及京東數科等衍生業務的估值不斷增長，將可助力京東電商業務，日後獨立上市提高京東估值，以現時38倍PE不算貴，值得買入。

（節錄）

【原文︰一隻應現時買入的中國科技股】（收費文章）

======

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載