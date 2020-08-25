【七夕情人節】最後衝刺！LVMH購物網站24S 七夕情人節優惠低至75折

▲ 【七夕情人節】LVMH購物網站24S 七夕情人節優惠低至75折 -

七夕情人節（Chinese Valentine’s Day）到來，不少購物網站都推出七夕情人節優惠，LVMH集團旗下的購物網站24S也不例外。24S七夕情人節優惠，購買指定金額並輸入優惠碼即可享有低至75折，優惠期最後今日，想買就要快手嘞。

【延伸閱讀】逆市另類投資？具保值潛力的4款奢侈品牌手袋

24S的七夕情人節優惠期今日結束，購買指定金額並輸入優惠碼，即可享有低至75折優惠，包括不少品牌的手袋、服飾及化妝品等。

優惠不適用於以下品牌：Louis Vuitton，Fendi，Dior，Celine，Gucci，Roger Vivier，Acne，Rimowa，Moynat，Moncler，Balenciaga，Loewe，Alexander McQueen，Vanessa Bruno，Bottega Veneta，The Row。

滿150歐元可享85折／優惠碼：CVD15

滿300歐元可享8折／優惠碼：CVD20

滿500歐元可享75折／優惠碼：CVD25

24S網站

此外，購買滿300歐元即可享免費快遞服務。以下為部分適用七夕情人節優惠碼的品牌產品：

責任編輯：李瑩