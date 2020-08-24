【財務自由】得嗰一百幾十萬　學咩人講現金流呢？

知名財經暢銷書《富爸爸·窮爸爸》，都出版咗十幾年，應該好多人都睇過。就因為呢本書，令到「財務自由」一詞係嗰時流行起嚟。近年更多咗年輕人要講希望早啲財務自由。積臣就話，年輕人本唔多，就咪學人諗財務自由。

買入資產 減少負債

《富爸爸·窮爸爸》強調想做富爸爸，就要買入資產，而唔係擁有負債。「財務自由」，以前香港人會叫做「發達，唔使DO」，但𠵱家普遍會畀財務自由一個定義，即係自己可以係毋須因為基本生活開支而為錢工作，你有財務自由，你可以選擇過自己鍾意嘅生活模式，你鍾意環球世界又得，從事藝術創作，甚至話想繼續返工，但選擇自己鍾意嘅或更休閒嘅工作亦得。

買入資產產生現金流

要有財務自由，你買入嘅資產，係可以提供被動收入，產生一筆現金流，畀你日常生活開支用。問題嚟喇。究竟要幾多被動收入先夠？呢樣嘢因人而異，要睇你預計每年日常支出係幾多，而且你想過咩嘅生活質素。你要求係每一餐有魚有菜、每年去一次長途旅行，去公立醫院睇醫生，定係要求隔一餐有龍蝦、鮑魚，一年去二、三次長途旅行，睇醫生要去私家呢？呢兩種情況個人嘅對於財務自由下要求嘅生活質素已經好唔同，咁樣生活開支分別好大，但要做到後者，好明顯你被動收入要更多。

首先要有一筆本金

咁所謂要買入資產，究竟係咩呢？本書提出有好多種，較多人做法係買入股票同樓，靠股票嘅股息收入同出租物業嘅租金收入做被動收入。例如你買股收息，個組合有6厘，你投放50萬，每年收返3萬股息，除返每月只有2,500蚊，就算你係慳家一族，但2,500蚊喺香港都唔夠日常開支。加多一個「0」，即係500萬，同樣計算下咁你每月就有25,000萬使，兩件事已經好唔同了。

但另一個問題嚟喇，要買入足夠令你財務自由嘅資產，首先你要有一大筆本金，如果你無父母幹，邊度嚟500萬呢？特別係後生仔，啱啱出嚟做嘢，人工唔高，靠儲錢，真係幾時先儲到500萬。當你再叻，每月儲到2萬，一年儲24萬，都要儲21年先有500萬。

本少學咩人講現金流

積臣喺網絡論壇經常見人講要買股、債券、REITs等收息財務自由，但得嗰一百幾十萬，學咩人講現金流呢？你兼職做多一份隨時收入仲高過收息，而且買收息股咪以為唔使恒常檢討，萬一有隻股好似5號仔滙豐咁話唔派息，又或者減派息，咁你個組合股息收入就會減少，咁你都要重整個投收息組合。想收息過日晨？一樣都要投入心機。

所以對於年輕人嚟講，本少就咪學咩人講現金流，先諗如何滾大個資產先喇！

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

====

市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載